Mir: 'Ha sido una calificación difícil'

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y séptimo en los entrenamientos del Gran Premio de Austria, ha destacado que para él ha sido 'una calificación difícil'.

'Ha subido la temperatura y era un poco más complicado encontrar buenas sensaciones para hacer vueltas rápidas', dijo.

'Aun así, sufriendo he podido rodar medio bien, pero creo que había potencial para algo más; una lástima, pero así son las carreras y las condiciones eran para todos. Pero igual a nosotros no nos han beneficiado por lo que intentaré mañana sacar el ritmo, que hemos visto que no era malo, así que intentaré dar un poco más mañana', asegura Mir.

Para Joan Mir la carrera será 'difícil ya que todas las Ducati están yendo muy bien, todas'.

'Fabio también está muy bien y me sorprendería ver mañana una carrera como la anterior, en la que el primero y el segundo tengan tanta diferencia con los demás', agregó.

'Todo es posible. En carrera las condiciones siempre son especiales y siempre sorprende la pista y podemos ver cualquier cosa, pero yo intentaré dar el máximo y no sé si me dará para ganar, para estar en el podio o para entrar en los puntos, pero desde luego que voy a intentar hacerlo lo mejor posible y nuestro ritmo no es peor que en la carrera anterior', señaló sonriendo Mir.

'La carrera no sé si será en grupo. En la anterior, si veías los ritmos de todos, veías que había cinco pilotos capaces de estar ahí delante, pero luego mira cómo cambiaron las cosas. No sé decir si será en grupo, aunque aquí tampoco hemos visto muchas carreras en grupo. Vimos la del año pasado a diez vueltas, pero normalmente siempre es un grupo de pocos pilotos, dos o tres. No hay más normalmente', recuerda el campeón del mundo de MotoGP.

Ante la posibilidad de que llueva, Joan Mir explica: 'Hay que estar preparados para todo, tener una buena puesta a punto en las dos condiciones y ver dónde nos encontramos realmente en cada situación, aunque prefiero que sea en seco. Pero tampoco se puede pensar muchos en las condiciones. Será lo que tenga que ser y habrá que estar concentrados para darlo todo'.

'A mí se me da bien el agua, pero no especialmente. Hay pilotos a los que sí se les da especialmente bien el agua y yo no soy uno de ellos de momento, pero tampoco tengo la misma experiencia. Necesito siempre más vueltas', explica el piloto de Suzuki.

La pregunta sobre la frustración de Maverick Viñales era casi obligada y Joan Mir no dudó en reconocer que también a él le ha sucedido en alguna ocasión: 'desde luego, hay muchas situaciones en las que pierdes los nervios, todos. Se pierden, pero hay que saber controlarse ya que al final hay mucho detrás de ti y eso es lo que hace que esto pese'.

'Tienes una fábrica detrás, tienes a gente que está pendiente de ti y está claro que hay que intentar controlar este tipo de cosas, pero todos somos humanos y todos nos equivocamos', insiste Mir. EFE

