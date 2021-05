Mir: 'Hay algo que no terminaba de funcionar'

Le Mans (Francia), 14 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, no pudo pasar de la decimotercera posición de entrenamientos y explicó que 'realmente' se encontraba 'bien en condiciones de agua y luego en seco' no 'del todo mal', pero señaló que 'había algo que no acababa de funcionar'.

'Cuando hemos querido estar en los tiempos rápidos he visto claramente que no podía hacer un buen tiempo y esto me ha llevado a tener una caída de última hora', dijo Mir.

'Esa caída me ha perjudicado porque la otra moto tenía una puesta a punto diferente y no he podido probar realmente. Me ha dado rabia caerme en el último momento, pero confío en que mañana mejoraremos', explicó.

'Creo que éste no es el mejor circuito para nosotros, lo que ya sabíamos, pero creo que lo podemos hacer bien, me siento un poco mejor con la moto del año pasado, aunque hoy no, por lo que ha pasado, pero creo que hay margen', añadió.

'Lo tenemos difícil aquí para luchar con los primeros, porque realmente funcionan muy bien, pero intentaremos salir de aquí minimizando los riesgos', afirmó el piloto de Suzuki.

'Estoy un poco así porque he puesto todo de mi parte para que funcionara bien y por esa caída me ha perjudicado un poquito, pero confío en que podamos hacer una sesión en seco mañana', destacó el campeón del mundo, quien reconoció: 'Será complicado, porque las sensaciones no son las mejores, realmente, pero confío en que podamos mejorar, en poder darle la vuelta a la situación'.

'Es un circuito difícil para nuestra moto y eso que normalmente era un circuito que me gustaba y lo he disfrutado en las otras categorías, pero luego no me he encontrado nunca del todo bien. Espero que mañana sea mejor, aunque no sé hasta qué punto', señaló.

Al referirse a los problemas con su moto, con el eje delantero, Joan Mir comentó: 'Cuando no tienes buenas sensaciones con la parte delantera es porque no sientes que esté la moto preparada para ser un poco más rápida y sientes que la rueda delantera te patina, cuando normalmente no lo debería hacer'.

'Eso te perjudica a la hora de girar la moto y de pararla, sabemos que aquí no hay mucho consumo de neumáticos con este asfalto, por lo que es importante tener una buena sensación con el tren delantero, para parar y girar bien la moto, sobre todo en el primer sector, pero estamos lejos de eso, aunque confío en que podamos dar la vuelta de alguna manera a esta situación', se conjuró el campeón del mundo.

En cuanto a la posibilidad de una carrera entre banderas, Joan Mir fue sincero y se río al afirmar que no tiene 'especiales ganas de hacer una carrera así'.

'Es una experiencia que tengo que vivir para así crecer como piloto y cuanto antes sea, mejor. Es para todos, pero es un poco raro en medio de una carrera bajarte de la moto y volver a subirte a otra. No lo he hecho nunca y cuanto antes sea mejor, pero yo prefiero una carrera de seco o de mojado. Si es así, no me genera tampoco rechazo. Adelante', sentenció Joan Mir.

'Confío de verdad en que mañana demos la vuelta a esta situación y podamos estar en los terceros libres entre los diez primeros, que es el objetivo. Y a partir de ahí intentar estar delante. Soy optimista y lo positivo es que me he encontrado bien en agua y soy más o menos rápido, lo que es importante', continuó Mir.

Como a Márquez, se le pregunto por el cambio del calendario al 'caer' Finlandia y llegar una segunda carrera en Austria, y al respecto dijo que no le parece mal: 'Si no se puede ir pues Austria no es un circuito donde tengamos muchos problemas para ser rápidos'.

'No entiendo por qué, porque con las rectas que hay a priori la Suzuki no es la más rápida, pero yo me encuentro bien en Austria, es un buen circuito para hacer un doblete y no nos perjudica, desde luego, si bien no sé cómo sería correr en Finlandia, pero no me molesta la decisión y tendremos más vacaciones, ¿no?', destacó. EFE