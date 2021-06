Mir: 'No hemos tenido nada a nuestro favor'

Sachsenring (Alemania), 19 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, no pasó de la decimoséptima posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Alemania, y reconoció que no ha tenido 'nada' a su favor.

'Las sensaciones en general son un poco mejores que las del viernes porque tampoco era muy difícil, pero sí que es verdad que hoy no hemos tenido nada a nuestro favor', dijo Mir.

'Por muy poco no he podido pasar directamente a la segunda clasificación. Me he quedado ahí en el corte, y luego ha sido todo peor por la tarde, pues pierdo mucho en el último sector', señaló Mir, que recuerda que 'en 2019, llevando la moto de una forma más novata y peor', podía 'ser más rápido'.

'No nos esperábamos sufrir tanto aquí. Es una pena ya que sólo han sido dos días en los que estamos sufriendo de verdad. No es el fin del mundo. Tabajaremos y mañana se hará lo mejor que se pueda con lo que hay, pero sé que podremos mejorar. No ha sido nuestro día, pero debemos aprender de esto e ir a por todas', insiste Joan Mir.

Mir cree que 'el resultado de hoy no ha sido para nada mala suerte'. 'Estamos muy al límite y necesitamos un poco de suerte para llegar, sobre todo los sábados. No puedo marcar diferencias, no puedo estar más adelante en cuanto a ritmo, pero estoy sufriendo un poco, sobre todo en el último sector', lamentó.

'Sí puedo mejorar un poco en el último sector y hago unas primeras vueltas de escándalo, aunque aquí es muy difícil adelantar. No sé a qué puedo aspirar, pero intentaré ir a dar el ciento por ciento y a quitarme gente de delante', afirmó Mir. EFE