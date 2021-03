Mir: 'Por primera vez en todo el fin de semana pudo sonreír'

Madrid, 28 mar (EFE).- El campeón del mundo de MotoGP, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), señaló, a pesar de perder el podio en la última curva, que 'por primera vez en todo el fin de semana' pudo 'sonreír, aunque no sea el mejor resultado'.

'He recuperado las sensaciones que tanto me han costado encontrar en los primeros días y creo que teníamos potencial para más, pero una cuarta posición es una buena manera de empezar el año e intentaremos seguir con esta línea y con estas ganas de ganar', explicó Mir.

'En la última curva me he colado un poco y luego he vuelto con velocidad, y esto se ve en las imágenes. Es verdad que me he abierto más, pero también venía de más lejos y la aceleración no ha sido mala', comentó.

'Si no me pasaba nadie por paso de curva, tampoco tendría que haberme pasado nadie en la recta, pero yo no me esperaba que me pasaran, esperaba que pasara uno, no los dos, así que ha sido una sorpresa muy ingrata, pero también estoy convencido de que, si no hubiera adelantado a Zarco, hubiera cogido su rebufo y no me hubiera pasado Pecco', narró Joan Mir.

'No me he querido conformar con la tercera posición. He querido más y por la ambición seguramente me he quedado sin el podio y ahora es lo que tengo que hacer, tengo que probar, arriesgar, e ir a por todas ya que es el momento de dar espectáculo', afirmó.

'No sabía hasta qué punto podía llegar, pero estaba gestionando mucho los neumáticos, estaba muy tranquilo en ese sentido y positivo, derrapando lo menos posible', continúa el piloto de Suzuki, quien reconoció que 'estaba sacrificando dos o tres décimas por vueltas fácil, pero luego esas décimas han vuelto', añadió.

'Me esperaba una carrera de menos a más', continuó, 'y tener opciones al podio. Me la esperaba así, y siempre que vas adelante, disfrutas y cuando vas para atrás es cuando lo pasas mal. En esta carrera he disfrutado. He ido de menos a más, adelantando a pilotos y todo con relativa calma, sin apretar muchísimo para conservar los neumáticos, y ha salido bien'.

Tanto Joan Mir como Alex Rins han puesto en evidencia el potencial de la Suzuki, aunque reconoció: 'Cuando las cosas se tuercen un poco a veces es complicado volver a encontrar el camino y se ve en los datos que algo no va bien, que la moto no funciona, que yo estoy asqueado y no damos con la tecla para encontrar la solución'.

'La verdad es que el equipo ha hecho un gran trabajo y nos hemos quitado un peso de encima, porque esas sensaciones que tenía eran preocupantes, lástima que la carrera no haya durado unas vueltas más, porque hubiéramos luchado por algo más', afirmó Mir. EFE