Mir reconoce que 'ha sido un día complicado a nivel técnico'

Spielberg (Austria), 13 ago (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), a pesar de ser segundo en la clasificación oficial de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull de Spielberg, dijo que había sido 'un día complicado a nivel técnico'.

'He tenido algunos problemas con la moto, sobre todo para ajustar los frenos, y esto me ha hecho el día un poco difícil; en los primeros libres he tenido un problema que me ha hecho parar antes de la cuenta y no he podido hacer la vuelta y luego, por la tarde, me ha costado mucho encontrar esas sensaciones en el freno, que no acababa de funcionar bien y ha condicionado un poco, pero nada que no se pueda solucionar mañana', aclara el campeón del mundo.

Joan Mir se refería a los discos de freno delanteros de carbono: 'En esta pista es muy crítico, porque se usa mucho y se calienta, es complicado encontrar el rango de trabajo y con todas las frenadas que hay aquí eso no estaba en el sitio'.

'En los primeros libres ha sido una historia diferente, porque eran unos discos nuevos, pero por la tarde, con esas condiciones adversas, sí que no estaban trabajando bien y me ha perjudicado en la segunda tanda libre', recuerda Mir.

'No sé si eran nuevos los míos, pero sí que era algo que se tiene que ajustar un poco más y no ha ido bien y creo que estos frenos necesitan, cuando son nuevos, rodaje', explica el campeón del mundo.

En segunda tanda de entrenamientos, con el asfalto mojado, Joan Mir tuvo 'sus más y sus menos' con Marc Márquez, que explicó: 'Era una sesión en agua, en la que en cada vuelta vas cambiando, con unos entrando y otros saliendo de boxes, había un carril seco y hay que seguirlo; yo iba bajando los tiempos y me lo he tomado con bastante calma, en la última curva he visto que ha entrado por el carril y no me ha dejado opción la parte seca'.

'Me ha sacado de la línea y esto ha hecho que me tuviera que ir fuera de la pista, porque he entrado muy rápido por la parte mojada. Es un acto que no era necesario hacerlo en un FP2 y me ha sorprendido, pero tampoco tengo nada que decir. Me ha sorprendido. Yo en carrera no me corto un pelo para adelantar, pero en un FP2 no veo necesario tampoco sacar a nadie de pista. Es mi opinión y ya está. No tengo ningún problema', reconoce al respecto Mir. EFE

