Mir reconoce que no le afecta haberse caído el pasado año en Brno

Madrid, 7 ago (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), sexto en la clasificación provisional de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP reconoce que haber caído en Brno el pasado año no le afecta pues es su trabajo 'y si pienso que me ha dado una leña a 300 por hora pues seguramente iría más lento, así que vale más la pena no pensar'.

'Como tengo que pasar por ahí tantas veces durante el fin de semana, mejor tomártelo bien y ya está y a mí normalmente estas cosas no me han afectado nunca y, si no me ha afectado hasta ahora, tampoco lo hará en el futuro y esto te hace siempre más fuerte', explica Mir, quien recalca que 'son los problemas que tenemos los pilotos y lo que tenemos que solucionar'.

Fuera de la competición Marc Márquez el piloto de Suzuki señala entre sonrisas que para él 'yo soy el favorito. No deseo que nadie gane más que yo, es lo que siento, pero siendo realista y en la posición que estamos, no quiero que gane nadie'.

'Veo con posibilidades a Fabio, que ha empezado muy bien si bien habrá que ver qué pasa con la presión, qué pasa cuando se dé cuenta de que se juega un Mundial. No ha pasado por eso nunca y será curioso ver cómo le va', continúa Mir.

'Luego, también está Dovi. Creo que si lo pone todo junto, Dovi lo puede hacer bien y deseo que le vayan bien las cosas y más allá de estos dos, me gustaría poder dar la sorpresa, creo que es posible y me gustaría hacer un buen resultado en Brno, consolidarme en la clasificación y a partir de ahí jugar nuestras cartas', comenta convencido Joan Mir.

'Seguramente no tengamos la moto más rápida ni el paquete más rápido, pero podemos estar ahí. Gracias a Dios la Suzuki de motor aguanta e igual se puede dar la sorpresa. Quién sabe', reconoce.

'Cada año es más difícil rodar aquí. La MotoGP es una moto bastante rígida y con los baches es complicado, porque se mueve mucho la moto y hace que a veces incluso pierdas la rueda delantera en algún momento, pero creo que todos estamos en las mismas y los baches son para todos y hay que intentar esquivarlos', explica el piloto de Suzuki.

'Creo que la Suzuki se comporta bastante bien en los baches y no creo que haya ahí una ventaja muy grande respecto a las otras motos, simplemente los paso bien y no me suponen mucho peligro, aunque molestan', esgrime Mir.

En cuanto a las lesiones de Márquez o Bagnaia en este inicio de campeonato, Joan Mir reconoce que 'todos los pilotos nos jugamos mucho, todos quieren mejorar y ven el Mundial muy abierto, lo que hace que siempre se fuerce un poco más'.

'Venimos de estar encerrados mucho tiempo en casa y nos han abierto las puertas teniendo muchas ganas quizás eso también juega un papel importante en las lesiones pero hay que mantener la calma y yo no la mantuve en la primera carrera de Jerez, pero tuve suerte de no hacerme daño', afirma el piloto de Suzuki, quien recalca que 'hay que aprender la lección, el Mundial es menos largo, pero sigue siendo largo y el que no falle es el que se lo va a llevar'. EFE