Mir reconoce que no le cambia nada si regresa Marc Márquez

Madrid, 10 mar (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y séptimo en la primera jornada de entrenamientos en Losail (Catar), ha reconocido que el posible regreso de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no le 'cambia nada' porque 'tenemos lo que tenemos y estamos centrados en mejorar'.

'Supongo que Marc ve la posibilidad de poder encontrarse bien, aunque no ha probado todavía ninguna moto que sepamos, y en base a cómo se encuentre decidirá venir o prepararse para la siguiente carrera', destacó Mir.

Sobre su trabajo de la jornada, Joan Mir dijo haber probado 'el nuevo motor para 2022, que tiene cosas interesantes y nos hemos centrado en probar todas las piezas que ha traído Suzuki para este test, para entender qué funciona y que no'.

'Creo que mañana podremos empezar a trabajar más en el rendimiento para la carrera y dar los pasos correctos para ser competitivos. He visto que el motor era un poco más potente en la recta, aunque todavía no he pasado a ninguna Ducati, parece que funciona bien y eso es positivo porque parece que la base es buena, el carácter sigue siendo el mismo, así que vamos por el camino correcto', explica el campeón del mundo en título.

Mir comentó sobre las pruebas realizadas en este primer día que una de ellas es un nuevo basculante que 'es una pieza que todavía estamos pendiente de confirmar, cosas de la electrónica también que están funcionando bien, pero lo que estamos tratando de mejorar es la velocidad general de la moto'.

'Esto hará que todo sea un poco mejor y los tiempos bajen y esa es la dirección en la que estamos trabajando, no nos estamos centrando en mejorar a una vuelta, sino en general y quizás en estos dos días nos centremos más en que funcione mejor a una vuelta, porque a ritmo de carrera no estamos del todo mal', señaló Joan Mir sobre su trabajo en estos días. EFE