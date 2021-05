Mir reconoce que tiene más problemas 'en el último parcial'

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 1 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), décimo al término de la sesión oficial de entrenamientos para el Gran Premio de España de MotoGP, reconoció que 'en los dos primeros sectores' no tuvo 'muchos problemas durante el fin de semana' y que donde tienen más 'es en el último'.

'En la clasificación, con el viento, me ha costado un poco más y con el aire frío, que enfría un poco el neumático en la curva 7, te hace perder algunas décimas', explicó el campeón del mundo.

'Hemos podido pasar directos a la Q2, que es importante y hemos podido hacer un tiempo, por lo que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero realmente estamos muy lejos ya que hay otras marcas que para hacer una vuelta pueden usar los neumáticos mejor que nosotros', señaló el piloto de Suzuki.

'Debemos mejorar, desde luego, pero creo que aquí en Jerez podremos ver cosas positivas porque estoy muy cerca y el hecho de que el ritmo sea bueno también hace que estemos más cerca a una vuelta. Estoy apretando al equipo y a mí mismo para mejorar esto', recalcó Joan Mir.

El piloto de Suzuki se refirió a la cuestión de las caídas: 'Vienen un poco por el viento, que era frío, el asfalto estaba un poco caliente, pero no tanto como para no preocuparte por el viento y eso hace que se enfríen los neumáticos si vienes de muchas curvas de izquierdas y hay una caída en la primera curva a derechas, o al revés'.

'Las caídas vienen un poco por eso, por el viento de hoy, que ha hecho perder un poco de agarre y yo no tenía muy buenas sensaciones y aún así he sido competitivo', recalcó Mir.

En cuanto a la elección de los neumáticos, Joan Mir señaló: 'Una cosa que me puede ayudar mucho mañana es que si la temperatura es un poco más alta, y en teoría sube, me ayudará a poner el neumático medio delante y ser más rápido y si la temperatura es bastante baja, con el blando voy bien, pero no estamos en una mala posición con esto'. EFE