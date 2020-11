Mir sobre la sanción a Yamaha: 'Me esperaba algo un poco más duro'

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), líder del mundial y décimo al final del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Europa de MotoGP, aseguró, sobre la sanción impuesta a Yamaha, no querer 'entrar en esta polémica', ni 'decir realmente' lo que piensa o incluso 'pensar en ello', aunque sí dijo que se esperaba 'algo un poco más duro'.

'Lo único que quiero decir es que si, por lo que fuera, este año ganamos, quiero que sea de esta manera y no quiero que sea con penalización. Quiero que estemos todos en pista en igualdad de condiciones', afirmó Mir.

'Si me preguntas si estoy sorprendido por la decisión, diré que sí. Pero ya está. No me lo esperaba así. Me esperaba algo un poco más duro, quizá. Pero hasta aquí. Han penalizado a los constructores y no a los pilotos. No sé si tiene mucho sentido esto, pero ya será cosa vuestra dar caña o no a esto', incidió el líder del mundial.

'Algo tiene que cambiar, pero no quiero entrar en más cosas, pero, desde luego, que algo no está bien y algo hay que cambiar. En mi caso quiero seguir centrado en lo mío y pensar sólo en eso. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Los hay que igual no están tan acertados', aseveró Mir.

En cuanto a su rendimiento en este primer día dijo sentirse 'bien con la moto'. 'Los resultados no han sido los mejores, pero tampoco era el día para hacerlo. Tenemos margen de mejora y nos ha penalizado un poco no acabar la última vuelta porque la pista estaba más seca y todos han bajado ahí, como es normal', agregó.

'He cometido un error y no he podido bajar mi tiempo, pero era día para probar. El objetivo era estar entre los diez primeros para que, en el caso de que mañana llueva, estemos en la Q2, y lo hemos conseguido' señaló Joan Mir.

El fabricante japonés Yamaha fue sancionado con la pérdida de 50 puntos en la clasificación de constructores del Mundial de MotoGP por la falta de entendimiento interno en 'Yamaha Motor Company' y no respetar el protocolo que obliga a la aprobación unánime de la Asociación de Fabricantes (MSMA) para realizar cambios técnicos.

Por esta razón, a 'Yamaha Motor Company' y a su equipo 'Monster Energy Yamaha' se le han retirado 50 y 20 puntos, respectivamente, en la clasificación del campeonato del mundial de constructores y de equipos.

La escudería satélite Petronas Yamaha SRT pierde 37 puntos en el campeonato del mundo por equipos por el mismo motivo.

La sanción es por los cambios realizados en las válvulas de sus motores tras los problemas que se detectaron en las carreras inaugurales de la temporada, en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, y que obligaron a llevar algunos motores directamente a Japón para averiguar la procedencia de esos fallos técnicos. EFE