Mir: 'Tengo ganas de hacer una buena carrera cerquita de casa'

Montmeló (Barcelona), 3 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) dijo antes del inicio del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que éste es 'un fin de semana especial' porque le gusta la pista y 'siempre' se siente 'fuerte aquí', y señaló que tiene 'ganas de hacer una buena carrera cerquita de casa'.

Mir no contará en Cataluña con su compañero de equipo Alex RIns, que se rompió el radio derecho mientras se entrenaba en bicicleta por el circuito, pero recalcó que intentará 'darlo todo'.

'Me siento cómodo siendo agresivo, pero no quiere decir que sea la manera de ir rápido con una MotoGP; tener la habilidad de ser agresivo es una virtud, para cuando la moto se te mueve a final de carrera, porque te apañas mejor que si eres fino y más precavido', explicó el piloto de Suzuki.

'No creo que tengamos que hacer una moto más agresiva, porque perdería ese encanto que tiene la Suzuki y ese carácter que tiene dócil y que hace que la moto funcione. Lo que sí tenemos que hacer es apretar para intentar hacer una moto un poquito más rápida', reconoció.

'Nos faltan dos décimas para poder estar en la segunda fila y si ganamos un poquito más de velocidad, de giro y de agarre, igual esto hace que podamos estar un poquito más adelante y creo que los cambios van por ahí y no en pedirle a Suzuki que haga una moto más agresiva pues no tendría sentido', continuó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

'Confío en la manera de funcionar que tiene Suzuki y hay que mejorar en estos pequeños aspectos. Sería una moto más loca pero no tan efectiva', incidió.

Joan Mir recordó que este jueves es el quinto aniversario del fallecimiento en este mismo circuito del español Luis Salom.

'Yo ya dije que en estas circunstancias los pilotos debíamos ser egoístas, porque si piensas un poco en lo demás, yo tampoco habría salido a pista', subrayó.

'Si te paras ahora en lo de Luis, también te vienes abajo y tenemos que empezar mañana. Yo entiendo y empatizo perfectamente con todo esto, pero no es un pensamiento que pueda compartir desgraciadamente, porque mañana me tengo que subir a una moto y tengo que dar el ciento por ciento', destacó.

'De ánimo estoy bien. A mí tampoco me gustó salir a correr el domingo -por la carrera de Mugello-, pero es mi obligación y, si dicen que se corre, yo corro. Nadie me ha pedido opinión de qué es lo que debemos hacer y mi obligación es correr y no discutir. Toda esa discusión antes de una carrera es más peligrosa que otra cosa', aseguró.

En lo estrictamente técnico, Joan Mir afirmó: 'La Suzuki gestiona muy bien el tema de la goma o sus pilotos la sabemos gestionar y el año pasado demostramos buen potencial, por lo que este es un buen circuito para empezar a recortar puntos o para hacer un buen resultado'.

'Mi manera de gestionar es carrera a carrera, dar el ciento por ciento y, si voy así, me voy acercando. Veremos si este circuito me lo permite pues la moto y el paquete son los del año pasado, y funcionamos. A ver si funciona ahora con eso o hace falta más', destacó el campeón del mundo. EFE