Mireia Belmonte renuncia a los Europeos de Budapest

Madrid, 12 may (EFE).- La cuádruple medallista olímpica Mireia Belmonte no disputará esta semana los campeonatos de Europa de natación en Budapest como medida preventiva 'para no dar pasos atrás' en su lesión de hombro.

''Estoy mucho mejor del hombro, la verdad es que sí. Pero no quería arriesgarme a dar pasos atrás', dijo a EFE en el acto en el que fue nombrada abanderada del equipo español en Tokio 2020 junto a Saúl Craviotto.

'Todavía no me sentía lista para competir al máximo nivel', añadió. 'Podía ir, pero no me iba a sentir bien, así que he decidido reservarme para próximas competiciones internacionales, que aún tenemos un par, y dar lo máximo en ellas'.

Belmonte tiene ya las mínimas olímpicas para 800 y 1.500 m libre.

'Me gustaría lograr dos mínimas más y así tocar los estilos, la mariposa y las pruebas de fondo de croll', señaló. EFE