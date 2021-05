Mirotic: 'Hay que soñar con humildad; sé lo que cuesta ganar una Final Four'

Barcelona, 24 may (EFE).- El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic aseguró que el equipo quiere soñar, 'pero también ser humilde' ante la posibilidad de ganar la Euroliga y recordó que él mejor que nadie sabe 'lo difícil que es ganar una Final Four'.

'Es la cuarta vez que voy a estar en una Final Four y, desafortunadamente, no he ganado ninguna', recordó en rueda de prensa Mirotic, que no logró proclamarse campeón en las tres fases finales que disputó con el Real Madrid.

Otro de los capitanes del equipo, el pívot Pierre Oriola, recordó que el Barça 'lleva muchos años', (siete), sin disputar la Final a Cuatro, 'y aún más años sin ganarla' (desde 2010). Por eso resumió de forma muy gráfica su sentimiento: 'Es la semana más importante desde que estoy aquí'.

También para Adam Hanga, otro de los capitanes, la cita de Colonia es importante, pues recordó que el equipo no solo ha trabajado este año, sino que lleva 'trabajando muchos años para llegar a este momento'.

Esta vez, no obstante, Hanga destacó que el Barça actual 'cree' en sus opciones de volver a ser campeón de Europa, 'y la gente también nos cree'.

Mirotic, además, tiene una cuenta pendiente con la Euroliga esta temporada, pues en la serie de cuartos de final ante el Zenit de San Petersburgo no ofreció, ni mucho menos, su mejor versión.

'No fue mi mejor serie contra Zenit, ya lo sabéis. Sobre todo ofensivamente. Pero intenté encontrar la mejor manera de contribuir al equipo en otros aspectos como la defensa o el rebote. Se vio que uno no gana partidos solo, sino que los gana el equipo', reflexionó.

En este sentido, Oriola recordó que 'el favoritismo te lo tienes que ganar en la pista' y que eso intentará el Barça en Alemania, empezando por el partido de semifinales ante el Ax Armani Exchange Milán, un equipo que, según Hanga, conocen bien y 'tienen mucho talento ofensivo'.

Con todo, Nikola Mirotic destacó que, tras la dura serie a cinco partidos contra el Zenit, el equipo ha recuperado su mejor versión y la Final Four les llega en un buen momento.

'Después de la serie, tuvimos día y medio de descanso, que nos han venido muy para desconectar y cargar pilas, y una semana muy buena de entrenamientos. En el último partido en Tenerife (72-96) se vio un poco nuestro nivel actual. Estamos frescos, estamos con ganas y afinando algunos detalles', resumió.

Además, Oriola recordó que tener a un jugador 'del calibre' de Pau Gasol les da un plus de confianza para afrontar el reto de volver a ganar la Euroliga.

'Pau ha ido de menos a más desde que llegó y ha ido encontrando su espacio para ser un jugador importante. Pero independientemente de si juega bien o mal, si mete mucho puntos o no, tenerlo es brutal, no solo en la pista, sino a nivel de vestuario es fantástico por todos los consejos que da. Todas las situaciones límite que hemos vivido él las ha vivido por diez', sentenció el pívot catalán. EFE