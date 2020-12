Mirreyes contra Godínez' abren las puertas de su casa en 'Home Office

Mónica Rubalcava

México, 14 dic (EFE).- Los trabajadores de las Zapaterías Kuri regresan a la pantalla para mostrar cómo han llevado la cuarentena desde el 'Home Office: un especial de la comedia 'Mirreyes contra Godínez' en un formato diferente 'que permite interactuar con el público', cuenta este lunes Diana Bovio en entrevista con Efe.

Un año después de que se estrenara la exitosa película 'Mirreyes contra Godínez' en salas de cine, los personajes interpretados por Regina Blandón, Diana Bovio, Michelle Rodríguez, Daniel Tovar, Christian Vázquez, Roberto Aguirre y Gloria Stalina enfrentarán los retos por los que el mundo ha atravesado al tener que trabajar a distancia.

'Nuestros productores nos platicaron que querían hacer algo sobre la pandemia porque saben que 'Mirreyes contra Godínez' es un proyecto que la gente quiere, se identifica y aman a los personajes, creían que era un buen momento para reconectar con el público', cuenta Bovio, quien da vida a Nancy.

El especial de una hora llegará a Amazon Prime Video el 18 de diciembre y según narran sus actores, busca que la gente se refleje en los personajes, quienes vivirán las adversidades de estar encerrados en sus casas debido a la pandemia.

Desde los primeros casos de coronavirus en el país hasta el encierro involuntario, 'Home Office' da una mirada a los acontecimientos más sonados en las noticias de los últimos meses, pero todo con un toque de humor.

'En este tema de coronavirus intentamos no burlarnos de los afectados, sino de reflejar lo que nos está pasando a todos y creo que ahí está la comedia y decir 'a mí también me pasó eso'', resalta Daniel Tovar, quien interpreta al jefe Genaro.

Es por eso que por medio del formato de un falso documental, la vida personal de los personajes quedará expuesta y se podrá ver cómo se han adaptado la llamada 'nueva normalidad'.

'El formato de falso documental surge de la necesidad de meterse a las casas de estos personajes y solo se podía así', señala Tovar.

'Es un formato muy divertido que te permite interactuar directo con el público y eso casi no pasa en el cine, acá puedes romper un poco lo que en teatro se llama la cuarta pared que es el público y en este caso es la cámara de los documentalistas', añade Bovio.

En el especial podremos ver a Michelle Kuri (Regina Blandón) contenta con los logros que ha alcanzado la empresa pero adicta a las compras en línea, Nancy (Bovio) encontrará nuevas oportunidades para el negocio y Shimon (Alejandro de Marino) no dejará de salir ni de seguir con los videojuegos.

Por su parte, Gloria (Michelle Rodríguez) tendrá que adaptarse a ser una recepcionista con mucho tiempo libre mientras que Rich (Roberto Aguirre) y Sofi (Stalina) lidiarán con la soledad.

'Yo creo que he sido varios, he procurado no ser muy irresponsable, he sido el paranoico, el que ha estado guardado, el que armó su oficinita aquí, ya le di muchísimo al ejercicio, ya también le di muchísimo al pomo (alcohol), creo que he sido todos', dice Daniel de cómo se ha relacionado con los personajes.

Además, aunque aún no se tienen noticias de una segunda parte como tal de la película, en este especial el personaje de Bovio tendrá un giro personal muy importante que parece anunciar una posible continuación de la historia.

'No sabemos nada de una segunda película, nos encantaría porque amamos este proyecto y nos divertimos mucho trabajando, ojalá', dice la actriz de 'Los pecados de Bárbara' (2020).

El proyecto también cuenta con la participación de Memo Villegas, mejor conocido por su papel como el Teniente en la serie de comedia 'Backdoor' (2019), y Carlos Ballarta también tendrá una aparición en su papel de El Tímido para ayudar a Conan (Christian Vázquez) en una misión.

'Creo que lo más valioso de nuestro trabajo es saber que podemos apoyar a la gente ahora que tenemos estar todos encerrados, es nuestra manera de acompañarlos', cierra Bovio. EFE