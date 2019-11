Mitsotakis asegura al jefe de ACNUR que los CIE no serán centros de detención

Atenas, 28 nov (EFE).- El alto comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, afirmó este jueves que el Gobierno griego le ha asegurado, 'no una, sino diez veces', que no habrá centros de detención en las islas del Egeo, después de que se anunciase la construcción allí de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Grandi hizo estas declaraciones durante una visita de dos días a Grecia, donde se reunió con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, quien le aseguró de que 'los centros donde la gente será alojada en las islas no serán de detención'.

'Con esto en mente, veremos cómo se organizarán (los centros), pero se me aseguró de que no serán de detención. Nosotros estamos en contra de la detención de solicitantes de asilo. Solicitar asilo no es un crimen', dijo Grandi.

La semana pasada, el Gobierno heleno anunció el cierre de los centros de recepción de refugiados de las islas del Egeo y su sustitución en los próximos seis meses por Centros de Internamiento de Extranjeros, lo que generó críticas entre políticos, ONG y la población local.

Los alcaldes de las islas de Lesbos, Samos, Quíos, Leros y Kos -que acogen a casi 38.000 migrantes y solicitantes de asilo- firmaron hoy una declaración conjunta en la que rechazaron el plan por miedo a que las islas se conviertan en prisiones al aire libre, y pidieron el traslado al continente de los refugiados y más apoyo financiero a la zona.

Tras visitar la isla de Lesbos en el primer día de su viaje, el alto comisionado recalcó que los efectos del mensaje político contra los refugiados ya son palpables. 'He encontrado que el impacto en las comunidades locales está aumentando. Hay más reticencia a aceptar a esta gente y, por desgracia, algunos políticos lo están aprovechando para sus propios intereses', comentó Grandi.

El funcionario italiano aprovechó la ocasión para dejar claro que se necesita rebajar la escalada de la tensión política: 'Estoy preocupado por el crecimiento del lenguaje xenófobo, la hostilidad y la retórica antirrefugiados. Se necesita una narrativa responsable, porque el odio no ofrece ninguna solución', puntualizó.

El alto comisionado explicó las áreas de respuesta inmediata en las que cree que el Gobierno debe actuar, como las condiciones de vida 'extremadamente inquietantes' de los refugiados, la superpoblación de los campos, la falta de eficiencia en determinar el estatus de la gente y la situación de los menores no acompañados.

Sobre la ley de asilo que se aprobó el mes pasado, el dirigente de ACNUR expresó ciertas reservas, 'porque se aprobó de forma apresurada', aunque dijo esperar que en la fase de implementación el año que viene pueda mejorarse.

Con una mirada más positiva, el alto comisionado destacó el plan gubernamental previsto para trasladar a 4.000 menores no acompañados al continente.

'Hay una emergencia infantil en este país', sentenció Grandi.

