Mitsotakis emplaza a isleños a parar protestas contra centros de refugiados

Atenas, 26 feb (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, emplazó este miércoles a los ciudadanos de las islas del Egeo a dejar de protestar contra la construcción de centros cerrados para migrantes, y aseguró que manifestaciones como las que están ocurriendo en Lesbos y Quíos no conducen a nada.

'Son reacciones contraproducentes que no llevan a ninguna parte', declaró Mitsotakis en la ciudad de Alexandrúpolis, en la frontera con Turquía, tras reunirse con su colega búlgaro, Boiko Borishov.

Con ello, respondió a las manifestaciones que se están llevando a cabo desde el martes en varias de las islas que habrán de acoger centros cerrados para migrantes que sustituirán a los actuales campos superpoblados.

Los habitantes de Lesbos y Quíos, y en menor medida los de Samos, llevan dos días de enfrentamientos con la policía en un intento de impedir el comienzo de las obras de estos centros.

Hoy, además, ambas islas han celebrado una huelga general que ha llevado al cierre de todos los comercios.

Mitsotakis quiso además disuadir a los migrantes que siguen llegando a diario a este país al recalcar que todos los que no tengan derecho a asilo serán deportados.

'Quiero enviar un mensaje claro a aquellos que saben que no tienen derecho a asilo y, sin embargo, eligen venir a nuestro país. No vengan porque el camino que les abren los traficantes, a quienes pagan, no conduce al interior de Grecia ni a Europa. Se detiene en las islas, desde donde comenzará el camino de regreso', subrayó.

Actualmente hay más de 40.000 migrantes y refugiados en las islas del mar Egeo, de los cuales la inmensa mayoría están a la espera de que se tramite su solicitud de asilo.

El Gobierno se ha propuesto acelerar las tramitaciones y deportar con celeridad a Turquía a todos los que no obtengan un permiso de asilo.

Según el Ejecutivo conservador, la mayoría de los que llegan actualmente a Grecia proceden de países calificados de seguros, como Afganistán.

Una encuesta realizada en la región de Egeo del Norte por el instituto demoscópico Kapa Research reveló que el 65 % de la población insular considera que los refugiados son una amenaza para el país y sus ciudades, mientras que un 94 % cree que la llegada de inmigrantes les ha afectado en el ámbito psicológico. EFE