Mkhitaryan: 'Debemos mantener nosotros la posesión del balón'

Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El armenio Henrij Mhkitaryan, centrocampista del Roma, consideró este miércoles que para su equipo será fundamental mantener la posesión del balón para tener opciones de doblegar este jueves al Sevilla en Duisburgo en los octavos de final de la Liga Europa.

'Hay que tener cuidado, es una eliminatoria a partido único. Debemos tener el balón, incluso sin atacar en todo momento, pero teniendo el balón. No hay que perder lucidez, tenemos que tener equilibrio', opinó Mhkitaryan en la breve rueda de prensa virtual de la víspera.

El armenio, que fue el segundo mejor goleador del Roma en esta temporada tras el bosnio Edin Dzeko (nueve goles y cinco asistencias), saldrá de titular este jueves y reconoció que tiene grandes motivaciones.

'Fue una buenísima temporada para mí, una de las mejores. Este jueves será un partido distinto, todavía no he marcado en la Liga Europa, pero tengo 90 minutos para hacerlo. No me interesan las cosas individuales, lo que me interesa son los resultados. Si marco, estaré feliz y si no, no me preocupa. Lo importante es ganar', destacó.

Mhkitaryan fue finalista el año pasado en la Liga Europa con el Arsenal, pero no pudo jugar la final de Baku perdida contra el Chelsea al no tener permiso de acceso a Azerbaiyán, algo que, reconoció, todavía le duele.

'Fue una lástima no jugar la final del año pasado, pero es un tema cerrado. No quiero hablar de eso, duele. Siempre quiero llegar hasta la final, soy un jugador que juega para ganar títulos. Sé que no será fácil, pero tengo confianza que el equipo está listo para ganar este partido', afirmó. EFE