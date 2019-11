Mobile Film Festival: un minuto para concienciar sobre la crisis climática

París, 21 nov (EFE).- El Mobile Film Festival, festival internacional de cortometrajes de un minuto que se celebra en internet, ha elegido la lucha contra la crisis climática como temática de su XV edición, que se clausura el día 30.

Los participantes deben ceñirse a unas reglas concisas: el corto, que no puede superar el minuto, debe estar grabado mediante móvil o tableta y versar sobre la emergencia climática, aunque hay libertad en cuanto al género y los efectos visuales de su obra.

Bajo el nombre 'Act now on climate change' (Actúa ya contra el cambio climático), esta edición ha recibido más de 800 películas de 91 países (diez más que el año anterior), de las cuales han sido seleccionadas 50 que se enmarcan en diez apartados, tales como los desechos, el reciclaje, la escasez de agua o la deforestación.

'La elección de la temática se impuso ante nosotros. El aumento de países participantes tiene sin duda que ver con la toma de conciencia de una generación que ya no acepta que otros decidan sobre su futuro', explicó a Efe Bruno Smadja, fundador del festival.

Los cortometrajes seleccionados proceden de 24 países y apoyan el movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años.

La directora franco-española Valérie Flores compite junto con el colectivo audiovisual valenciano Nolich con su corto 'Your game is over' (Tu juego ha acabado), realizado con cero euros de presupuesto.

'Imaginé el planeta como una gran pelota pateada por siniestros jugadores. Tenemos que recuperar la pelota, es decir, nuestro derecho a decidir sobre los problemas que amenazan el planeta', contó Flores a Efe en referencia a su obra.

La directora explicó que es su forma de apoyar el movimiento ciudadano internacional, 'sobre todo encabezado por jóvenes', y un intento de movilizar a los más escépticos y pesimistas.

El festival, iniciado el día 14, tiene lugar en línea y los cortos están disponibles en plataformas sociales y en el canal de Youtube de Mobile Film Festival.

La organización repartirá entre los ganadores un total de 46.000 euros en becas. Los premios se otorgarán el 3 de diciembre en París por un jurado compuesto por profesionales del cine y los medios de comunicación.

Esta edición cuenta con el apoyo de 90 ONG medioambientales y pretende concienciar sobre la emergencia climática a los ciudadanos y los responsables políticos y económicos. EFE