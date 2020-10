Modelo de 'Despacito' Zuleyka Rivera tendrá programa en Telemundo

Miami, oct 1 (EFE).- Zuleyka Rivera, quien alcanzó notoriedad mundial tras aparecer en el vídeo de la canción 'Despacito', y el comentador deportivo Karim Mendiburu, serán los conductores del nuevo programa de 'El Domo del Dinero', informó este jueves Telemundo.

La cadena hispana de televisión estrenará así el 13 de octubre el que será su primer 'reality' hecho en casa desde la pandemia del coronavirus.

“Me siento emocionada de poder ser parte de este programa, este 'reality show', 'El Domo Del Dinero', porque para los que me conocen y para los que no me conocen también, a mí me encantan las competencias. Me encantan los retos. Me apasiona mucho el retarme a mí misma para hacer algo desafiante y aquí lo vamos a poder ver', dijo Rivera.

Según la que fue Miss Universo 2006, y que fue la protagonista en el video del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en el centro del programa está la pregunta de '¿Hasta dónde puede llegar el ser humano emocionalmente por ganar dinero?”.

El programa, de corte familiar, durará dos horas y presenta un nuevo formato 'con lo último en tecnología multiplataforma, elementos mecánicos, carreras de obstáculos y divertidos juegos', informó Telemundo.

Los 20 participantes estarán divididos en dos equipos, que competirán para entrar al “domo del dinero” y ganar hasta 500.000 dólares en efectivo.

'Todos los días va a haber dinero, todos los días la gente se va a meter al domo y en el domo hay mucho billete para regalar. Toma, toma por todas partes', aseguró Mendiburu, uno de los talentos más identificables de Telemundo Deportes.

'El Domo del Dinero' ocupará el horario de 'Exatlón', el éxito de audiencia de la cadena que termina el próximo lunes su cuarta temporada.

Para Ronald Day, el vicepresidente ejecutivo de programación de Telemundo, 'este programa va más lejos, pues no solo incluye retos físicos, sino intelectuales y mentales'.

Los participantes tendrán que demostrar sus habilidades físicas, exponer sus talentos artísticos como el baile, la actuación y las acrobacias, además de mostrar sus conocimientos en temas generales y cultura pop en distintas pruebas y pequeños retos.

En declaraciones a Efe, Day agregó que toda la producción del programa tendrá lugar en la sede de Telemundo Studios, en Miami (EE.UU.), lo que 'permite tener todos los cuidados necesarios' para evitar y contener los contagios del coronavirus. EFE