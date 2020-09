Modric: 'Bale es un adulto y tiene que decidir qué quiere hacer'

Londres, 10 sep (EFE).- Luka Modric, jugador del Real Madrid, considera que Gareth Bale necesita darse cuenta de lo que quiere hacer y que, como hombre adulto que es, tiene que saber decidir lo que es lo mejor para él.

El croata concedió una entrevista al diario The Times con motivo del lanzamiento de su biografía y habló sobre la situación del galés en el Real Madrid.

'Hemos jugado juntos durante casi 12 años y esta es una situación complicada tanto para él como para el club. Gareth necesita saber lo que quiere hacer. Es un hombre adulto y necesita decidir qué es lo mejor para él', apuntó el ganador del Balón de Oro en 2018.

'¿Está feliz aquí o quiere probar algo nuevo? Para mí, es aún un buen jugador y tiene mucho que ofrecer al fútbol. Solo depende de él y si tiene hambre y deseo de seguir. Creo que lo tiene y, aunque su situación se acabe o siga, aún puede ser un jugador importante', añadió Modric.

El mediapunta también fue preguntado sobre si ha ido alguna vez a jugar al golf con Bale y explicó que sí, hace varios años y con un mal final.

'Tuvimos una tarde libre, en pretemporada, hace tres años. Estábamos en Detroit o Michigan y me llamó y me preguntó si quería jugar. Yo le dije que no, pero me insistió y me dijo que me enseñaría. Fui con él y fue terrible. Nunca más. Fue muy mal profesor. Quizás es que me enseñó muy mal y por eso no lo intenté de nuevo', dijo entre risas Modric.

Además, Modric habló sobre su fichaje por el Real Madrid en 2012 y su relación por entonces con el dueño del Tottenham Hotspur, Daniel Levy.

'Él mantuvo su promesa (de dejarle ir al Madrid), pero se retrasó mucho y fue muy frustrante. Dos veces hice la maleta y estaba casi en el aeropuerto cuando justo cambiaba de opinión. Estaba luchando por los intereses del club. No fue fácil para mí vivir aquella situación. El Real Madrid podría haber buscado otra alternativa y eso me asustaba', reflexionó Modric.

'Al final lo hizo y cuando llegué al Madrid le llamé para felicitarle por todo. Mantuvo su promesa, pero fue muy difícil', agregó. EFE