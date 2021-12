Modric, centenario en Liga de Campeones

Madrid, 7 dic (EFE).- El croata Luka Modric alcanzó un hito más en su carrera profesional al disputar este martes su partido número 100 en Liga de Campeones, la máxima competición de clubes a nivel europeo, en los que logró alzarse con cuatro trofeos, todos ellos vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Un total de 92 encuentros con la elástica blanca y ocho con el Tottenham Hotspur, club con el que debutó el 29 de septiembre en un partido contra el Twente holandés. Previamente había disputado diez encuentros de la fase previa con el Dínamo de Zagreb de su país natal.

Modric suma un total de siete goles y 13 asistencias en la ‘Champions’, de las cuales destaca especialmente el saque de esquina en Lisboa, el 24 de mayo de 2014, dirigido a la cabeza de un Sergio Ramos que empató la final frente al Atlético de Madrid en el minuto 93; un partido que ganaría en la prórroga con comodidad el conjunto blanco (4-1) para hacerse con la ansiada ‘Décima’ Liga de Campeones.

Más tarde llegaron los tres títulos de forma consecutiva con el francés Zinedine Zidane al frente del equipo, pero su actual técnico, el italiano Carlo Ancelotti consideró en la víspera del encuentro frente al Inter que en 2015 la historia -el Real Madrid cayó en semifinales frente al Juventus de Turín- podría haber sido diferente con el croata a pleno rendimiento.

“En el segundo año no tuvimos éxito, aunque nos quedamos cerca. Entre enero y febrero no salió bien por las lesiones, una de ellas la que tuvo Modric. Cada año tiene su historia”, rememoró en la rueda de prensa.

Aunque, a pesar de esto, Ancelotti no le está reservando. El croata, a sus 36 años, suma seis partidos consecutivos como titular, en los que solo ha descansado 48 minutos. Todo en un lapso de 17 días, pero su cuerpo aguanta y, aunque no tenga la frescura de antaño, sigue demostrando sobre el césped que ha de ser clave en este equipo.

Este martes contra el Inter, en un partido en el que se volvía a esperar que rotase al tener el derbi frente al Atlético de Madrid el domingo (21:00 horas CET, -1 GMT), fue un de los más aclamados, sobre todo tras un sombrero en estático a los pocos minutos de arrancar el encuentro.

Un partido especial ya que, por la ausencia del francés Karim Benzema, fue el primero en el que portó de inicio el brazalete de capitán del Real Madrid. Y del que fue nombrado por la UEFA como el mejor del encuentro.

“No sé (ríe). Me siento muy bien. Creo que no hay que mirar los años, hay que mirar lo que haces en el campo y cada vez se notan menos los años porque las carreras se prolongan. Me siento muy bien y siento que tengo menos de 30”, comentó tras el encuentro.

Además, Modric es el décimo futbolista diferente que llega a la mencionada centenaria cifra vistiendo la camiseta blanca. Ya lo hicieron Raúl González, Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos -goleador frente al Inter de Milán- y Marcelo. EFE

