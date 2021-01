Modric: 'Hazard demostrará el gran jugador que es'

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, mantiene la confianza en que su compañero Eden Hazard muestre el nivel que exhibió en el Chelsea y afirmó en la víspera del estreno en la Supercopa de España, que 'demostrará el gran jugador que es'.

'Eden no ha tenido continuidad por mala suerte con las lesiones, son razones por las que no ha podido mostrar su mejor nivel, el que todos conocemos del Chelsea y que por unos instantes mostró en el Real Madrid cuando estaba 'fit'', aseguró Modric en rueda de prensa en Málaga.

'Eden es un gran jugador y creo que lo va a demostrar en el Real Madrid si no tiene más lesiones. Demostrará el gran jugador que es y que ha venido para ayudar al equipo a ganar títulos. Tiene cualidades para hacerlo y solo le falta la continuidad que hasta ahora no ha tenido', añadió.

Modric no dio por cerrada su continuidad en el Real Madrid pero admitió que las negociaciones para su renovación van por buen camino. 'No puedo decir muchas cosas, estoy hablando con el club y todo va en buena dirección. Estoy contento de como va el tema', confesó.

Y evitó decantarse por ninguna de las partes en el pulso existente entre el club y Sergio Ramos para la continuidad del capitán. 'No puedo posicionarme porque Sergio es mi amigo y quiero lo mejor para él, que esté contento. Este asunto es entre Sergio y el club, como el mío, y no puedo meterme en esto. Son cosas de cada uno', afirmó.

Centrado en el encuentro de la Supercopa de España ante el Athletic Club, el futbolista croata admitió que llegan a la cita con 'sensaciones buenas' y 'buen feeling'. Defendió la línea tomada por Zinedine Zidane de realizar pocas rotaciones y dar continuidad al mismo bloque.

'No veo ninguna razón por la que el mister no deba utilizar un bloque de jugadores. Aquí sabemos que todos somos importantes y cuando nos toca hay que hacer el trabajo y rendir. Zidane siempre ha dado oportunidades y depende del jugador como rendir cuando le toca. No veo problemas en no estar rotando pero seguro que las hará cuando crea que es el mejor momento', defendió.

En lo personal defendió que su buen rendimiento no se debe a ningún cambio de alimentación ni entrenamiento. 'No ha cambiado nada en particular, sigo haciendo las mismas cosas y tengo las mismas ganas de jugar y de competir. Tengo ganas de demostrar que los años no son ningún problema, no hay que mirarlos y lo importante es lo que demuestras en el terreno de juego. Puedo seguir en este nivel unos años', manifestó.

Descartó Modric que el Real Madrid sea favorito a la Supercopa y ve al Barcelona, Real Sociedad y Athletic con las mismas opciones. 'No hay favorito, los cuatro equipos que están en la Supercopa tienen posibilidades de ganar el torneo. Vamos a dar el máximo para intentar llegar a la final, pelear por otro título pero primero tenemos que ganar el partido de mañana'. EFE