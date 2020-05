Moenia abre su universo creativo al público y habla de su evolución musical

Mónica Rubalcava

México, 14 may (EFE).- La agrupación mexicana Moenia desveló su proceso evolutivo a la hora de hacer música y cómo mantienen su sonido actualizado durante una entrevista con Efe, en la que además sus miembros adelantaron que a propósito del coronavirus compartirán con sus seguidores una clase sobre composición vía remota.

'El chiste de todo yo creo que es asegurarte de que no sabes todo y que siempre puedes avanzar y aprender cosas nuevas. Si tienes esa mentalidad puedes seguir avanzando, si crees que ya lo sabes todo te quedas estancado', aseguró a Efe Jorge Soto, uno de los miembros de la banda.

En ese sentido, los pioneros del synth pop en español han tenido un especial interés por mantenerse actualizados con respecto a lo último en tecnología con aparatos profesionales a los que ellos suelen llamar 'juguetes'.

'Normalmente empieza salir tecnología nueva que igual y no la necesitas pero te da un cambio y una manera diferente de acercarse a un proyecto. Tratamos de estar lo más pegados posibles a las nuevas tecnologías, pero también hay regresos como ahorita que están los modulares a todo lo que da', explicó Soto.

Además estos avances técnicos no solo los aprovechan a la hora de hacer música, sino justamente para componer, haciendo cada vez más sencilla la colaboración entre los integrantes de la banda a distancia, cosa que practican desde antes de que la cuarentena lo hiciera obligatorio.

'Otro punto importante que ahora lo estamos viviendo a full, es que la tecnología ahora nos permite hacer composición a distancia. Es muy distinto a la manera en la que componíamos: antes era casi siempre estando los tres juntos en el estudio y ahora podemos mandar archivos a distancia', aseguró el vocalista Alfonso Pichardo.

El cantante añadió que incluso han hecho discos en los que únicamente se reúnen en la parte final del proceso, 'donde toda la parte de composición y el intercambio de ideas fue por archivos'.

LECCIONES DE COMPOSICIÓN

Ahora en tiempos de confinamiento, los músicos se ponen enfrente de sus seguidores e interesados en aprender sobre procesos de composición este jueves a través de un Instagram live desde la cuenta de Citibanamex, a las 21.00 hora local de México (02.00 GMT del viernes), en el que harán una demostración de su trabajo y su proceso creativo.

'Nosotros estaremos enfocados a la composición. La parte de la producción habla de partes más técnicas, la nuestra se va hacia el inicio de todo y vamos a tocar aspectos muy generales, pero va a ser una plática muy interesante', aseguró Pichardo.

Anteriormente Alex Midi, el tercer integrante de la agrupación, ya había llevado a cabo una clase, sin embargo, su enfoque fue más hacia la parte de producción de música electrónica.

'Midi hizo un tipo de demostración, no le podemos llamar un masterclass por cuestiones del tiempo, él mostró de manera básica y dinámica los principios y los fundamentos para producir la música electrónica', aseveró el vocalista.

CAMBIO DE PLANES

Los integrantes se lamentan cuando tienen que aceptar que los planes que tenían para este 2020 se han tenido que posponer, sin embargo están contentos de las decisiones que tomaron antes del confinamiento que se vive en México, pues aseguran que estuvieron a punto de no llevar a cabo uno de los conciertos que más habían esperado.

'Tuvimos un debate previo sobre si era una buena fecha o no el 31 de enero hacer el concierto en el Auditorio Nacional, pero confiamos y el resultado fue excelente ya que fue un lleno total y dejó algunos ecos que estamos disfrutando... y sobre todo la luz de que si no lo hubiéramos hecho en esa fecha, porque pensábamos hacerlo en mayo, ya no lo hubiéramos hecho', relató Alfonso.

Entre los planes que les fueron truncados para este año que en sus inicios pintaba tan bien se encuentran diversas fechas en México y una gira por Estados Unidos. Sin embargo, Pichardo aseguró que todo tendrá que programarse.

'Creo que la gente por un lado va a tener muchas ganas de salir y disfrutar de los conciertos y nosotros tenemos muchísimas ganas de volver a la gira, a viajar y a estar en contacto con el público. Tendremos que idear nuevas maneras de tener presentaciones en vivo', reflexionó el cantautor.

Finalmente, reveló que están por mostrar un nuevo sencillo: 'Aún no sé bien la fecha pero ya estamos listos y vamos a continuar haciendo lados A y lados B porque nos ha funcionado. Fue realmente una buena fórmula en la que supimos integrar nuestra esencia', cerró EFE

