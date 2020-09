Mohamed afirma que el Monterrey empató gracias a su rebeldía

Monterrey (México), 8 sep (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, explicó este martes, luego de que su conjunto empató 1-1 ante el Atlas, que sus jugadores consiguieron la igualada gracias al carácter.

'No jugamos bien, el empate termina por ser justo, pero el equipo no tuvo chispa no se encontró, al final logramos el empate gracias a un poco de rebeldía', reconoció el técnico al final del partido de la jornada nueve del torneo de Apertura 2020.

Atlas se puso arriba en el marcador gracias al tanto del argentino Luciano Acosta en la segunda mitad y Monterrey logró la igualada a seis minutos del final con tanto del también argentino Rogelio Funes Mori.

Por ello Antonio Mohamed criticó el nivel futbolístico que presentaron sus jugadores.

'Estamos en un nivel bajo; hay que trabajar para mejorar. Debemos recuperar el nivel individual porque eso repercute en lo colectivo, tenemos que potenciar el funcionamiento, pero estamos a tiempo de mejorar en el campeonato', subrayó.

El empate puso a Monterrey en la sexta posición del Apertura 2020 con 13 puntos; suma tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, situación que Mohamed urgió a enmendar.

'No hemos tenido regularidad y todos tenemos parte de culpa, debemos encontrar el mejor funcionamiento en las semanas que nos quedan. No hay ninguna excusa, soy el responsable máximo que tiene que buscar las opciones para que le equipo mejore'.

El estratega detalló los errores que su equipo cometió en la igualada ante el Atlas.

'Erramos pases de dos metros, no estuvimos finos en el frente, no tenemos niveles altos de juego, la energía no es positiva, perdemos los duelos individuales, pero debemos encontrar la manera de volver a competir'.

Antonio Mohamed advirtió que para lograr mejoría buscará en la rotación del plantel la solución.

'A veces el funcionamiento no es el adecuado, entonces debemos dar oportunidad a todos los jugadores hasta encontrar lo que queremos que es un equipo intenso y más ofensivo, porque estamos dejando muchos espacios', concluyó.

En la fecha 10 del Apertura 2020, Monterrey visitará al Pachuca el próximo lunes.EFE