Moise llama al diálogo para firmar un acuerdo político a 25 años en Haití

Puerto Príncipe, 18 may (EFE).- El presidente haitiano, Jovenel Moise, llamó este martes a todas las fuerzas vivas del país a dialogar para la firma de un acuerdo político a 25 años, en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis gubernamental y el clima de inseguridad en la nación caribeña.

'Pido a todos, a todas las fuerzas sociales, económicas y culturales del país que se unan para que haya un diálogo que permita encontrar una solución con el objetivo de poner al país en los carriles del desarrollo para los próximos 25 años', dijo.

Según Moise, todos los presidentes que lleguen al poder se mantendrán dentro de este plan de 25 años definido entre todas las fuerzas de la nación, por lo que invitó a todos los actores a ponerse de acuerdo para llevarlo a cabo.

'Un plan en el que no hay transición. Un plan en el que no hay intereses personales. Un plan que no pretende enriquecer a un pequeño grupo a costa de la mayoría empobrecida. Un plan en el que podamos democratizar el crédito en el país', dijo.

'Debemos ponernos a trabajar hoy. Por lo tanto, empiece a observar los indicadores que están en rojo, trabaje para convertirlos en amarillo y luego en verde', dijo Moise.

Para el gobernante, el país está ante 'una gran oportunidad' para 'convertir esta crisis en una ocasión para poner a Haití en los carriles del desarrollo'.

Moise criticó a la oposición por librar lo que considera una guerra sin cuartel contra las reformas que pretende liderar.

Desde el 7 de febrero, se han sucedido virulentas protestas organizadas por la oposición, que exigen la salida de Moise del poder por considerar que en esa fecha terminó su mandato, acusándole de querer instaurar una dictadura en el país.

'Lanzo un último llamamiento a todas las fuerzas del país para que se produzca un diálogo definitivo que permita encontrar soluciones a la crisis que asola al país', dijo el presidente, convencido de que Haití está en crisis desde el asesinato del padre de la nación Jean Jacques Dessalines en 1806.

'(Esa dirección) que tomamos desde hace 218 años es la de las luchas políticas, los asesinatos políticos, los exilios y los encarcelamientos sin razón, que no nos llevan a ningún sitio más que a donde estamos hoy. Eso significa miseria, división. Estas direcciones no nos favorecen', dijo el jefe de Estado.

Si no se produce un cambio de rumbo, 'el país tendrá que conocer momentos peores que los actuales', advirtió. 'Las olas serán más fuertes si no cambiamos de dirección ahora (...) Mis hermanos y hermanas que están en la oposición política, unámonos para sacar al país de la situación en la que se encuentra', insistió Moise.

El mandatario hizo estas declaraciones en el marco de la celebración fiesta de la bandera y de la universidad de cada 18 de mayo, unas horas antes de que comiencen las manifestaciones antigubernamentales anunciadas por la oposición política y los partidos de la sociedad civil para exigirle que abandone el poder. EFE