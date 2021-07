Mola: Va a ser una carrera muy abierta; será muy importante ir bien colocado

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- El español Mario Mola, triple campeón mundial de triatlón, que partirá entre los favoritos al triunfo este lunes (noche del domingo, en horario central europeo) en la prueba olímpica de los Juegos de Tokio 2020, explicó a EFE que cree que será 'una carrera muy abierta', en la que 'será muy importante ir bien colocado'.

'Por cómo han sido estos últimos dos años, es una carrera en la que hay muchos nombres y muchos deportistas que pueden estar realmente luchando por las medallas y que no le sorprendería a nadie que pudiesen estar en el podio; por lo que la convierte en una carrera muy abierta y por lo que será muy importante, como siempre, estar bien colocado. Y tener un buen día, por supuesto', comentó, en conversación telefónica con Efe, Mola, nacido hace 31 años en Palma de Mallorca, que suma siete medallas en Mundiales.

'El circuito parecía un pelín más revirado de lo que después realmente es, según hemos podido ver en los reconocimientos. La parte positiva es que es bastante ancho. Aunque sí que es verdad que tiene un par de curvas que son un pelín peligrosas, en las que será importante ir bien colocado', comentó el astro balear, que este sábado se levantó, al igual que los otros dos españoles que competirán en Tokio, el quíntuple campeón del mundo gallego Javier Gómez Noya y el talaverano Fernando Alarza -bronce mundial en 2016 y subcampeón de Europa en 2018-, antes de las cinco de la mañana, para efectuar el segundo reconocimiento del circuito.

La prueba, que decidirá el sucesor en el historial olímpico del inglés Alistair Brownlee y que se disputará en el Parque Marítimo de Odaiba, arrancará a las 6:30 de la mañana del lunes (las once y media de la noche, en horario centroeuropeo: las 21:30 horas GMT). Una jornada después, en idéntico escenario y a la misma hora, se disputará la prueba femenina, que dirimirá quién sucede en el historial a la estadounidense Gwen Jorgensen; y en la que competirán dos españolas: la pacense Miriam Casillas y la barcelonesa Anna Godoy.

'Pero, por lo general, han hecho un montaje muy bueno y creo que la carretera, por todos los tramos que pasamos, son anchos. Y no creo que deba haber demasiadas complicaciones, A diferencia de Rio (de Janeiro, sede de los Juegos de 2016) no hay apenas desnivel, no hay ninguna subida', explicó a Efe el triple campeón mundial del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie; y que, después de los de Londres 2012 y los de Brasil de hace cinco años -en los que capturó Diploma, al acabar octavo-, en la capital de Japón será olímpico por tercera .

'Sin embargo, la dureza de estos circuitos muchas veces no la marca siempre el terreno, sino el ritmo al que se va; y las circunstancias de carrera', comentó a Efe este sábado Mario Mola. EFE

arh