Mollema 'ilusionado' con repetir victoria, Nibali en su clásica favorita

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- El holandés Bauke Mollema y el italiano Vincenzo Nibali serán los dos puntales del Trek Segafredo para 'Il Lombardía', la clásica que se disputa este sábado entre Bérgamo y Como con un recorrido de 231 kilómetros.

Una carrera inolvidable para ambos líderes. Para Mollema, de 33 años, supuso en 2019 la victoria más importante de su carrera, mientras que para el 'Tiburón de Mesina' es la clásica que mejor se adapta a sus condiciones. No en vano la ha ganado en 2 ocasiones.

'Volver a Lombardia después de la victoria del año pasado, la más importante de mi carrera, es especial. Todavía revivo el momento del ataque y todo el final hasta que pude levantar los brazos al cielo. Tenía muchas ganas de estar allí este año para honrar una de las carreras que más amo. Estar al comienzo de un Monumento con el número uno es enorme y me enorgullece', afirmó Mollema.

Con la carrera del sábado comenzará un período que llevará a Mollema al Tour de Francia.

'Por supuesto, Lombardia no es una carrera preparatoria para el Tour, pero estoy motivado para volver a buscar la victoria'.

Nibali, de 35 años y uno de los 7 corredores en la historia ganador de las tres grandes, nunca ha ocultado sus preferencias por esta clásica lombarda, ya que se adapta perfectamente a sus características. Desde su debut en 2005 siempre estuvo en su calendario.

'La edición de este año es muy diferente a la anterior. En mis mejores años asistí a la carrera con muchos días de carrera en mis piernas. Por lo general, tuve un final de temporada intenso que me permitió llevar el nivel de mi condición a la cima, o casi a la cima. Ahora tengo menos de cinco días de competencia. Aunque la sensación en Milán-San Remo fue buena, todavía hay demasiadas variables a tener en cuenta para el sábado', señala el siciliano.

No obstante, Nibali está seguro de que hará una buena carrera en Il Lombardía.

'En la Milán-San Remo me faltó un poco de nitidez, pero las señales sobre la condición me confirmaron que estoy en la dirección correcta. Además, no olvidemos que conmigo habrá un equipo bien equipado. Creo que juntos podemos implementar una estrategia común'. EFE