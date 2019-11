Mon Laferte pide justicia para Chile y reivindica lucha al ganar Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.), 14 nov (EFE).- Mon Laferte ganó este jueves un Latin Grammy en Las Vegas (EE.UU.) y aprovechó su discurso para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en este país, que ha vivido multitudinarias manifestaciones en las últimas semanas en contra del modelo neoliberal y la desigualdad.

'Esto es para Chile', dijo la cantante chilena en la pregala de los Latin Grammy al anotarse el galardón al Mejor álbum de música alternativa por 'Norma'.

'Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile', añadió.

'Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia', recitó.

Asimismo, su compatriota Cami actuó hoy en directo interpretando su canción 'La despedida' y, antes de iniciarla, la dedicó también a Chile.

'Creo mucho en mi generación, creo muchísimo en mi bandera, creo mucho en la gente y el pueblo chileno', dijo Cami en una entrevista con Efe el martes acerca de las manifestaciones en Chile.

'Cuando las raíces están tan podridas, siguen metiéndole tierra e intentando taparla y decorarlo bonito. Pero la raíz está podrida, huele mal: ya no tiene más de dónde alimentarse. Hay que sacarla y, cuando nos damos cuenta de lo putrefacto que estaba todo, es catastrófico. Crea un impacto social muy denso (...). A partir de lo que estamos viviendo va a salir una oportunidad gigante', aseguró.

Mon Laferte obtuvo hoy su distinción en la pregala de los Latin Grammy, una ceremonia no televisada y en donde se entregan cada año la gran mayoría de los galardones de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Esta pregala tiene lugar en Las Vegas (EE.UU.) justo antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy, en la que se reparten solo unos premios, pero que son los más mediáticos, y que sí es televisada y cuenta además con las actuaciones de grandes estrellas. EFE