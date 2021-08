Monchi dice que 'queda mucho todavía' para el fichaje del argentino Montiel

Sevilla (España), 11 ago (EFE).- El director deportivo del Sevilla español, Ramón Rodríguez 'Monchi', informó este miércoles del interés sobre el lateral diestro argentino del River Plate Gonzalo Ariel Montiel, y puntualizó que 'queda mucho todavía' para que 'sea una compra definitiva'.

Monchi admitió que Montiel ocupa 'una posición privilegiada' para firmar por el Sevilla puesto que lo ha 'seguido mucho' y le 'gusta su perfil', si bien no es 'la única alternativa' para el puesto de lateral derecho, para la que tiene 'otras opciones interesantes'.

El técnico gaditano, pese a todo, reconoció no estar 'nada satisfecho' con los movimientos de fichajes y salidas, ya que 'no es la planificación que tenía en mente cuando a finales de mayo' habló con el entrenador, Julen Lopetegui, porque 'el mercado está bloqueado y está encima la espada del límite salarial'.

'No voy a vender falsos mensajes. La foto no es la que yo quería tener. Tengo una trayectoria de asumir mi responsabilidad y aunque hay algún atenuante, no puedo decir que esté satisfecho', indicó el técnico gaditano en declaraciones a los medios del club.

Monchi reconoció 'interés al inicio del mercado' por el delantero del Alavés José Luis Mato 'Joselu' pero la opción 'fue descartada en cuanto' se enteró de la 'valoración económica' de su club de origen, ya que aunque le 'gusta su perfil, hay un baremo deportivo y otro económico'.

El director deportivo sevillista, por otro lado, aseguró que el defensor francés Jules Koundé 'está bien, tranquilo e implicado al cien por cien' pese al 'mucho ruido' generado con su posible traspaso al Chelsea inglés, que 'es mayor en los medios que en la realidad', porque 'no ha habido oferta concreta', aunque 'sí mucho interés. Han preguntado, pero no ha pasado de ahí'.

Monchi es consciente de que 'toda la plantilla', incluido Koundé, 'está dentro de una política que no va a cambiar, un modelo' que ha hecho que el Sevilla 'juegue veinte finales y gane diez títulos en quince años: si llega una gran oferta, hay que aceptarla porque eso permitirá reinvertir para mejorar el equipo'.

También confió en que 'en esta recta final, se le va a dar un acelerón' a los refuerzos y dijo que, sabiendo de la capacidad de sobreponerse de todo el club y del cuerpo técnico tan magnífico que hay, cuando llegue el 1 de septiembre, la plantilla se parecerá 'a lo que tenía en mente en mayo'.

Monchi apuntó que Julen Lopetegui 'está intranquilo' por la dificultad para configurar el plantel y que mantiene con él una relación de 'dientes de sierra, con discusiones y, a veces, con pareceres distintos', y añadió que el técnico vasco 'está preocupado pero es consciente de que no se escatima ningún esfuerzo dentro de los parámetros de responsabilidad'. EFE

