Monchi: 'Era una bestialidad, un jugador adelantado a su tiempo'

Madrid, 25 nov (EFE).- Ramón Rodríguez 'Monchi', exportero y excompañero de Diego Maradona en el Sevilla FC y actual director deportivo del equipo andaluz, consideró, en declaraciones a Efe, que el astro argentino fallecido este miércoles 'era una bestialidad, un jugador adelantado a su tiempo' cuyo fichaje en la actualidad sería 'una locura no, lo siguiente'.

- Pregunta: Recuerdos de su etapa como compañero tuyo en el Sevilla FC...

- Respuesta: Me siento un privilegiado de haber podido compartir vestuario con el mejor jugador de la historia del fútbol. Me quiero quedar con el Diego cercano, simpático, amigo... el que hacía bromas y no distinguía de roles dentro del vestuario. Yo con 23 años era el portero suplente y me trataba como un igual. Diego era capaz de estar respondiendo dos o tres horas a los compañeros contando anécdotas y vivencias. Un buen tipo, muy cercano y muy sencillo.

- P: Verle calentar era un espectáculo...

- R: El calentaba con los cordones desabrochados. Él tenía problemas en los tobillos y eso le permitía no tener el pie tan cogido. Diego era un espectáculo en todo. Los primeros entrenamientos, que vinieron multitudes de medios de comunicación, parecía la narración del partido. Además, como yo era el portero suplente me quedaba con él hasta que hiciera falta. Son cosas que ahora son difíciles de contar, ahora que es todo mucho más hermético; en aquella época era todo una locura. Todo lo que recuerdo de él son sensaciones muy positivas y cercanas.

- P; Qué le preguntaba la gente en el vestuario...

- R: Le preguntábamos anécdotas de fútbol. Lo que había hecho en Barcelona, Nápoles, el Mundial... tenemos un grupo de WhatsApp con los de aquella época y hoy con Rafa Paz, Martagón... estábamos hablando esta tarde de lo paciente que era con nosotros. Teníamos unas ganas tremendas de conocer a nuestro ídolo y lo bombardeábamos a preguntas.

- P: ¿Qué costaría hoy un Maradona jovencito, cruzando el charco de Boca Juniors hacia Europa?

- R: Sería una locura no, lo siguiente. Sería algo imposible de comparar a día de hoy.

- P: ¿Qué les contaba de sus vivencias de Nápoles?:

- R: Él quería cambiar un poco, venía de jugar en el FC Barcelona y la presión que eso suponía. Él quería jugar donde le recordase algo a su Bombonera, a Boca, y por eso eligió Nápoles. Era una bestialidad, un jugador adelantado a su tiempo. EFE