Mondelo: 'Como Asterix y Obelix, pretendemos resistir'

Valencia, 15 jun (EFE).- El seleccionador español Lucas Mondelo subrayó este martes la dificultad que entraña ganar por tercera edición consecutiva el Eurobasket -que se disputará entre el 17 y el 27 de junio en Valencia y Estrasburgo- a la que se añaden los positivos en COVID 19 de Tamara Abalde y Alba Torrens; y equiparó el reto a la resistencia de los héroes de cómic Asterix y Obelix al avance de las conquistas romanas.

'Como Asterix y Obelix, que resistían a los romanos; nosotros pretendemos resistir”, señaló Mondelo en una rueda de prensa en la que recordó que hace cuatro décadas que ningún equipo conquista tres veces seguidas el campeonato.

“Para nosotros todos los campeonatos son un reto y ése es nuestro secreto. Hay mucha revolución con lo de ganar tres veces seguidas y no entiendo por qué”, bromeó Mondelo en una rueda de prensa.

“Hace más de cuarenta años que no lo ha conseguido nadie y sólo lo ha conseguido la URSS; y ese país ya no existe. No será tan fácil”, deslizó Mondelo que recalcó que tratarán de hacerlo. “Lo vamos a intentar”, sentenció.

Mondelo auguró que será “uno de los campeonatos que estará más igualado de los últimos años” y no quiso desvelar si finalmente inscribirán a Tamara Abalde y Alba Torrens tras su positivo en COVID 19 del pasado viernes que les impediría jugar los primeros encuentros y hace incierto que puedan llegar a jugar el campeonato.

“Las bajas de Tamara y Alba, si al final se confirman, son bajas importantes, han sido las elegidas y no vamos a esconder a Alba, que ha sido una de las mejores jugadoras de Europa en la última década”, admitió el técnico.

Pero el seleccionador señaló también que Torrens “no estuvo en el Eurobasket de 2019” y conquistaron el campeonato “con un gran trabajo de equipo”.

“Si al final no está, habrá otra que dará un paso adelante y seguirá nuestro trabajo de equipo', dijo Mondelo, que señaló que “el equipo es de doce” y que “en principio” tendrán a “doce” jugadoras.

“No podemos decir nada de cómo va a ir todo hasta que mañana entreguemos la lista de doce y se vean los resultados definitivos”, concluyó. EFE

