Mónica Naranjo: 'Yo no leo los periódicos porque me enferman'

México, 20 nov (EFE).- 'Yo no leo los periódicos porque me enferman', confesó la cantante española Mónica Naranjo este miércoles en México al considerar que 'pasan muchas cosas positivas en el mundo, más que negativas'.

La artista celebra sus 25 años de carrera musical con su trabajo 'Renaissance', un recopilatorio en tres volúmenes de los mayores éxitos de su trayectoria, como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Empiezo a recordarte', además de una gira que ya llevó a cabo en España y ahora presenta en México.

A pesar de formar parte de una misma gira, los cuatro conciertos que ofrecerá en México, uno de ellos en el Auditorio Nacional de la capital el 20 de enero de 2020, contarán con un repertorio distinto al de España, adaptado a sus seguidores mexicanos.

'En España hemos tocado un repertorio y en México vamos a tocar otro, ahí estamos decidiendo todavía', detalló la catalana conocida como La pantera de Figueres, su ciudad natal.

Para ella, este trabajo es una quedada con sus seguidores, por lo que tampoco habrá invitados especiales en los conciertos que 'revivirán el pasado, el presente y, por qué no, también mirarán al futuro'.

Aunque el proyecto en el que más centrada está actualmente es 'Renaissance', la cantante aseguró a Efe que actualmente está 'fluyendo como el agua' y dejando que la vida le sorprenda.

'Siempre he sido muy cuadriculada y ahora no hago planes. Hice el programa de televisión 'Mónica y el sexo', estoy creando música nueva, también el programa de clases magistrales 'Mónica al desnudo' o recitales a piano. Lo importante es no aburrirse con 45 años', dijo risueña.

Y en este divertimento se encuentran sus viajes a México cada año, un lugar que para ella es su 'casa' y a donde acude cada año sea por trabajo o por cuestiones de su vida personal.

'Me reprochan que me alejé de México y me pesa la culpa pero no podemos estar donde queremos', matizó.

En 2020 estará en México presentando 'Renaissance' y preparando otros temas, como un dueto con la célebre artista mexicana Gloria Trevi, pero aseguró que nunca hará una película.

'Los años que cursé arte dramático fue para desenvolverme en el escenario. El cine y el teatro están para quien siente la vocación y en mi caso los cameos que he hecho han sido por amor al director o directora. Qué coñazo... Yo creo que hay que nacer para eso', añadió.

Aunque escasos son los períodos en los que la Pantera de Figueres se ha mantenido lejos de la esfera pública, el de 2019 está siendo un retorno por todo lo alto con un programa sobre sexo para la pequeña pantalla, una inminente trilogía titulada 'Mes Excentricités' y esta gira que conmemora su carrera.

La versión oficial cuenta que antes de convertirse en una de las grandes voces de la música española, con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, la falta de repercusión en España de sus intentos por convertirse en alguien la llevaron a México, donde publicó con éxito 'Mónica Naranjo' (1994).

Su potente garganta, su entonces pelo bicolor y su fuerte personalidad hicieron el resto y la permitieron lanzar 'Palabra de mujer' (1997), el cual sí la convirtió en profeta en su tierra con temas como 'Desátame', al que seguirían en sus siguientes álbumes aproximaciones a la cantante italiana Mina ('Sobreviviré'), al pop lírico ('Europa'), al rock gótico y a la electrónica. EFE