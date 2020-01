Morales asegura que no fue invitado al Foro Latinoamericano de DDHH en Chile

Buenos Aires, 8 ene. (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este miércoles que no tiene 'invitación oficial ni información' sobre el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de enero en Chile, tras un comunicado que informaba de la invitación al líder cocalero.

'No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención', publicó Morales desde Argentina en su perfil de Twitter.

La organización del Foldah publicó ayer en su portal digital un comunicado en el que afirmaba que 'el senador progresista Alejandro Navarro –impulsor del encuentro- envió formalmente la invitación' a Morales 'para que modere una de las mesas de trabajo de la actividad' .

El exmandatario 'fue invitado a participar como expositor' en una actividad 'prevista para el día 24 de enero, instancia en la que se abordará la crisis del modelo neoliberal, estallidos sociales en el mundo y violación institucional de los Derechos Humanos'.

'Su visita, sin embargo, aún no ha sido confirmada, pero en caso que el mandatario no pueda participar de manera presencial, está contemplado que lo haga a través de videoconferencia, según explican los organizadores del encuentro internacional', continúa el comunicado.

Morales se encuentra en Argentina desde el pasado 12 de diciembre, donde solicitó refugio político, y ahora está inmerso en el rol de jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que en las próximas semanas elegirá candidato para los comicios bolivianos del 3 de mayo.

La Fiscalía boliviana emitió el mes pasado una orden de detención en su contra para que preste declaración informativa en relación a la denuncia que el Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado por delitos como terrorismo.

La denuncia lo acusa de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre, y se sustenta en pruebas como un video en que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes. EFE