Morales: “El Levante es mi casa, me lo ha dado todo”

Valencia, 5 feb (EFE).- El capitán del Levante, José Luis Morales, aseguró este viernes que está muy satisfecho por haber renovado su contrato hasta 2023 y recalcó que el club valenciano es su casa.

“Ha llegado el día y estoy contentísimo de renovar y de seguir ligado al club que considero que es mi casa. Me lo ha dado todo y qué menos no que seguir aquí al menos un par de años”, confesó a los medios oficiales del Levante.

Morales admitió que había pasado “días complicados y duros” durante las conversaciones para ampliar su contrato, ya que acaba en junio de este año, y agradeció las muestras de cariño recibidas.

“La verdad es que no para de sorprenderme. Soy feliz por todas las muestras de cariño de la afición en redes sociales, por todo el apoyo y el cariño que me han transmitido mis compañeros esta mañana cuando les he dado la noticia y que han sido los primeros en enterarse y cómo no el de mi familia”, comentó.

El futbolista del Levante, de 33 años y que acumula 255 encuentros y 51 goles con el conjunto valenciano en siete temporadas, mostró su deseo de redondear su renovación con una victoria este sábado en la Liga ante el Granada.

“Llevamos diez días muy intensos. El equipo está llevando una buena dinámica en cuanto a juego y resultados y esperemos que mañana cuando termine el partido podamos tener tres puntos más en el casillero”, finalizó. EFE

1005179