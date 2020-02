Morales: 'La pegué con el alma, me quedaba poca gasolina'

Madrid, 22 feb (EFE).- José Luis Morales, jugador del Levante autor del gol que dio la victoria a su equipo ante el Real Madrid (1-0), aseguró que pegó la pelota 'con el alma' y reconoció que decidió disparar a portería porque le quedaba 'muy poca gasolina'.

Morales dio tres puntos al Levante después de batir al belga Thibaut Courtois con un gran disparo esquinado desde el borde del área en el minuto 79. Después, al finalizar el partido, explicó cómo fue la jugada.

'La pegué con el alma. Sabía que me quedaba muy poca gasolina y he pensado en terminar la jugada. La he pegado bien y el balón ha salido muy bien. Contento y feliz por los tres puntos', dijo en declaraciones a Movistar LaLiga.

Además, reconoció que el Real Madrid jugó bien en la primera parte, en la que 'combinó' con acierto la pelota ante el repliegue del Levante. Luego, en el descanso, desveló que decidieron 'apretar arriba' porque sabían que podían tener alguna ocasión para marcar.

'Teníamos que tener paciencia y tener la portería a cero. Es una suerte para nosotros (haber ganado al Barcelona y al Real Madrid esta temporada). Hay un trabajo muy bueno detrás. Por la alegría de la gente, la que habrá en el vestuario, nos lo merecemos todos. Este es el camino, saber sufrir y aprovechar las ocasiones', comentó.

Por último, habló sobre el criterio de los árbitros a la hora de pitar mano: 'Al final son ellos los que deciden y los que tienen que interpretar esas situaciones. Nosotros a veces nos sorprendemos. Unas son manos y otras no. Es difícil para ellos el trabajo, porque también está la voluntariedad del jugador. Es un debate que habrá para siempre', culminó. EFE