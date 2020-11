Morata:'Si no es la primera vez que juego 9 partidos seguidos, es la segunda'

Madrid, 13 nov (EFE).- Álvaro Morata, delantero de la selección española, afirmó este viernes en rueda de prensa que para un jugador de sus características es fundamental tener continuidad y recordó que a lo largo de su carrera sólo en dos ocasiones ha podido disputar nueve partidos consecutivos.

El jugador del Juventus esta en un gran estado de forma. Suma goles en Italia y, aunque con España no marcó ninguno en el amistoso frente a los Países Bajos, jugó a un buen nivel. Para Morata, la clave para rendir sobre el terreno de juego con regularidad es contar con minutos.

'Al final eso (la constancia) te la da el jugar. Si no es la primera vez que juego en mi carrera más de nueve partidos seguidos más de sesenta minutos, es la segunda. Eso te da la opción de meter goles y espero seguir así. Espero encontrarme bien físicamente, no tener lesiones y pondré el trabajo de mi mano para estar aquí siempre que el míster quiera', declaró.

'Al final soy la misma persona, el mismo jugador. Aprendes de las cosas que pasan en la vida y la carrera. Al final cambia mucho estar en el campo o no estar. Otros años no he tenido continuidad. Solo en el Chelsea la tuve, me lesioné, luego no estuve al nivel y al final la confianza la da estar en el campo. Si metes goles y sigues jugando, eso te da tranquilidad para tener más tiempo para pensar y hacer las cosas bien cuando tienes el balón', analizó.

Morata aseguró estar 'bien', igual que cuando estaba en Madrid y como lo está ahora en Italia. Además, resaltó que siempre ha tenido la suerte de que le han tratado de forma correcta en todos los clubes en los que ha estado (Real Madrid, Atlético, Chelsea y Juventus).

'Somos una selección muy joven que ha cambiado de generación. Estamos líderes en nuestro grupo, lo estamos haciendo bien. No tenemos mucho tiempo para trabajar. Siempre hay algún tema del que hablar, pero hay gente aquí que hace muchos goles y en los clubes lo demuestra. Es cosa de que el balón entre o no. Al final todo llegará', añadió.

Asimismo, habló sobre la calidad que tienen los jugadores de la selección española para hacer goles y puso como ejemplo a un delantero de Francia que no marcó a lo largo de un campeonato pese a jugar a buen nivel.

'Nuestro sueño es ganar un título con España o muchos. Al final sabemos lo que tenemos que hacer, no sólo yo. Hay mucha gente aquí que sabe hacer goles. Si ganamos un título y no mete un delantero, como le pasó a Francia con Giroud, que fue campeón del mundo jugando a buen nivel y sin marcar, te aseguro que nadie recordará qué jugador ha metido o no goles', destacó.

Cuestionado por las cosas que le pide Luis Enrique, indicó que el técnico español quiere de él, además de goles, que 'corra mucho', y valoró las palabras del técnico asturiano, que alabó en anteriores declaraciones a Morata.

'Estoy contento de que el míster diga cosas buenas, quiere decir que cree en mí. Si no, no estaría aquí, no me diría lo que me dice. Para mí estar aquí es fundamental. Cuando sale la lista, estoy con el teléfono a las 11:50 esperando estar ahí. Si sigo trabajando como hasta ahora, si hay resultados y buenas actuaciones aquí, creo que estaré. Para eso trabajo cada día', finalizó. EFE