Morata: 'Si tenemos la pelota, podemos ganar a cualquiera'

Las Rozas (Madrid), 24 mar (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Juventus, es optimista de cara a la próxima Eurocopa y afirmó que si la selección española es dueña del partido y tiene la posesión puede 'ganar a cualquiera', aunque ahora está centrado en los tres primeros partidos de clasificación al Mundial de 2022 y advirtió del peligro de relajarse ante rivales menores.

'Estamos haciendo un equipo muy competitivo para la Eurocopa, implicándonos todos muchísimo. Cada día nos entendemos mejor, han cambiado jugadores, pero las bases son muy buenas. Jugamos bien al fútbol y si tenemos la pelota podemos ganar a cualquier equipo', señaló Morata.

El delantero madrileño, sin embargo, puso el foco en los próximos partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo con los que España inicia el camino a Catar 2022: 'Hay selecciones importantes que se quedan fuera de los Mundiales y hay que prepararse para la Eurocopa, pero pensar primero en los tres partidos para clasificarse para el Mundial sí o sí'.

Uno de los retos por cumplir de Morata es ganar un título con la selección española absoluta y retomar el testigo de una generación inolvidable.

'Muchísimas veces lo pienso y dentro del vestuario percibo que es un sueño ganar algo con España. Es difícil hacerlo después de la generación que disfrutamos todos. He pasado de ir a Colón a celebrar los éxitos a intentar conseguirlos en el campo. Es mi sueño, pero el fútbol es difícil. En la Eurocopa de Francia nos habría ido mejor si no nos hubiera tocado Italia, que era el único que nos podía hacer sufrir', opinó.

Morata no se siente indiscutible como 'nueve' de la selección que dirige Luis Enrique Martínez, pero considera que eso le viene bien para dar todo en su club y ganarse cada llamada.

'Me siento jugador de la selección y el mister me hace sentir importante. Cada vez que vengo me exige muchísimo por lo que significa el puesto de delantero de la selección española. Disfruto mucho de estar aquí, por eso sufro cuando las cosas en mi club no van bien', sentenció. EFE