Morata vale por cuatro

Roma, 28 ene (EFE).- El español Álvaro Morata, que volvió a ser decisivo este miércoles en la clasificación del Juventus Turín a las semifinales de la Copa Italia, ya ha visto puerta en las cuatro competiciones que ha afrontado su equipo en esta temporada: Serie A, Liga de Campeones, Copa y Supercopa.

Fichado el pasado octubre para reforzar a la delantera tras la marcha del argentino Gonzalo Higuaín y la imposibilidad de incorporar al uruguayo Luis Suárez, Morata está brillando a las órdenes de Andrea Pirlo en su segunda etapa en el Juventus tras la de 2014-2016.

El delantero madrileño se siente como en casa en Turín. Es la ciudad en la que creció tras salir muy joven del Real Madrid y en la que siempre ha jugado un fútbol de alto nivel, hasta llegar a rozar la Liga de Campeones, en la final de 2015 perdida contra el Barcelona en Berlín.

Este año ya ha marcado doce goles en 22 partidos y ha dejado su marca en todas las competiciones: firmó cuatro en la Serie A, seis en la Liga de Campeones, uno en la Copa Italia y uno en la Supercopa, ganada la semana pasada contra el Nápoles.

El internacional español, de 26 años, fue fundamental para el Juventus en su arranque en 'Champions', cuando firmó un doblete para desbloquear la difícil visita al Dinamo Kiev y el gol del 2-1 en el 90 en el duelo como local contra el Ferencvaros, en unos momentos en los que su equipo sufría mucho a nivel de juego y brillantez ofensiva.

Sus dianas pusieron cuesta abajo la clasificación a octavos como primero de grupo, por delante del Barcelona, arrollado 3-0 en el Camp Nou en la sexta y última jornada.

Morata es de momento el máximo artillero de la Liga de Campeones con seis goles, empatado con el noruego Erling Braut Haaland, del Borussia Dortmund, el brasileño Neymar Junior, del París Saint Germain, y el inglés Marcus Rashford, del Manchester United.

Fue además determinante en el partido de octavos de final de la Copa Italia, cuando anotó un gol y dio una asistencia para evitar el que sería un fracaso en casa contra el modesto Génova.

'Me siento deseado, me siento querido, aquí tengo todo lo que necesito. Tengo mucho margen de mejora y este equipo, si sigue así, puede ir lejos. Uno cuando hace un camino va aprendiendo, me siento mucho más completo. Pasan los años, ya no tengo veinte años. Todo lo que pasé en mi carrera me sirve, siempre', aseguraba Morata en noviembre al comentar su genial adaptación al Juventus.

Cuenta con el cariño de sus aficionados y el profundo aprecio del técnico Andrea Pirlo, que fue su compañero cuando todavía jugaba, quien le brindó repetidamente unos sentidos elogios.

'No hay secretos, es un jugador fuerte que solo necesitaba continuidad y confianza, si está bien mentalmente puede hacer cualquier cosa y es uno de los mejores delanteros del mundo. Si está bien, juega y marca, es fundamental para cualquier equipo, lo ha demostrado también en la selección española. Trabajamos para que rinda mejor y luego él es bueno por lo que hace en el campo', afirmó recientemente el preparador italiano. EFE