Morbidelli asegura que más que sentirse favorito, tiene 'que serlo'

Madrid, 2 mar (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que será compañero de equipo de su compatriota Valentino Rossi, completará su tercera temporada con el equipo malasio Petronas, con el que fue subcampeón del mundo en 2020, y ha asegurado durante su presentación que más que sentirse favorito para el próximo Mundial, tiene 'que serlo'.

'Intentaré hacer mi trabajo, sé lo que hice el año pasado, sigo siendo yo e intentaré replicarlo y mejorarme, y ya está', afirmó sin dudar.

'Es bueno que tus colegas reconozcan tu valor, es algo que me enorgullece, es el primer sentimiento que me provoca, pero al mismo tiempo este orgullo deriva en una responsabilidad', reconoció el piloto italiano.

De su futura relación con Valentino Rossi, ha destacado que 'lo que ayudará más a ambos será el intercambio no de información técnica, sino personal, las sensaciones sobre las carreras y sobre la moto en general'.

Morbidelli está convencido de que no habrá jerarquías en el equipo: 'Estoy cien por cien seguro de que en nuestro equipo no hay una jerarquía, no hay piloto número 1 y piloto número 2, los dos pilotos son tratados de la misma manera, del mismo modo, y muy bien'.

'Es verdad que yo hice resultados mejores que Vale el año pasado, pero también es verdad que él ha hecho resultados mucho mejores que los míos en toda su carrera deportiva. Nuestro equipo será muy bueno, como ocurrió con Fabio y conmigo, a la hora de gestionarnos a mí y a Vale para tratarnos de la misma manera', dijo sin dudar.

El hecho de ser el único piloto de Yamaha que no contará con material oficial tampoco lo ve Franco Morbidelli como un problema.

'El enfoque de Yamaha hacia mi lado siempre ha sido muy bueno, siempre me he sentido bien. He entendido su decisión y si de algo pudiera lamentarme es de cómo funcionan los contratos en MotoGP hoy. Hay mucha anticipación en las decisiones, es la moda actual, y pasa que un piloto del que pensabas el año anterior que no estaba a la altura, haga lo que he hecho hoy y que de repente se convierta en el favorito para el Mundial del año siguiente'.

Además de sobre su compañero Valentino Rossi, Morbidelli no tuvo inconveniente en hablar de Marc Márquez, de quien dijo que 'ha tenido una lesión enorme, una de las peores que se han visto en un deportista top'.

'No recuerdo otro piloto o deportista perdiéndose un año entero en la cumbre de su carrera', subrayó.

'Si me pongo en la piel de Marc, y no conozco bien cómo es su lesión ni el dolor que siente, no puedo juzgar el aspecto físico, pero en lo mental, una lesión así tiene repercusión en tu cabeza, porque somos humanos, aunque recordamos las cosas duras y evolucionamos. Pero luchar contra eso va a ser duro, aunque Marc es un tipo duro y no veo por qué no puede volver a ser el que era', destacó el piloto italiano. EFE