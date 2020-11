Morbidelli dice que 'ha sido un día emocionante. Pude ser decimotercero'

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) ha reconocido que este sábado fue para él 'un día emocionante ya que por la mañana no me he sentido bien y en la Q2 me he quedado cerca de Oliveira pero en MotoGP por una décima podía haber salido decimotercero y saldré segundo'.

'Estuve probando distinto elementos y no pude pasar a la Q2 directo y en la Q1 no ha sido nada fácil, porque había pilotos fuertes y esperaba que mi 1:39.2 fuera suficiente, pero cuando vi que Binder iba en su vuelta rápida muy cerca me asusté pero por suerte pasé por los pelos y ya en la Q2 me he quedado cerca de Miguel Oliveira', recuerda el piloto italiano.

'Mañana va a ser una carrera importante y sé que Álex Rins va a llegar en algún momento, será importante dar con la elección correcta de neumáticos y salir fuerte antes de que remonte Álex, porque ya sabemos que hay una parte de la carrera que es la 'zona Suzuki', cuando ellos van muy fuerte y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento', explica Morbidelli.

El italiano reconoció tener 'dos objetivos, ser subcampeón o lograr mi cuarta victoria del año, que me convertiría en el piloto con más triunfos del año, pero para mí, lo más importante es asegurar el subcampeonato y es lo que trataré de conseguir mañana'.

'Está claro que tengo que hacer una buena carrera para conseguirlo, pero en cualquier caso, estoy más centrado en la general, más que ser el piloto que más carreras haya ganado este año, recalca.

No obstante Morbidelli reconoce que no saber 'exactamente dónde están los puntos de adelantamiento, y será algo en lo que iremos a ciegas; en la primera curva es muy difícil parar la moto y hay otros puntos donde dejas la puerta abierta para trazar la curva'.

'Tengo curiosidad por ver si se puede adelantar, pero por el momento, Miguel tiene un ritmo muy fuerte para seguirle', afirma el italiano de Yamaha. EFE