Morbidelli: Será una carrera de todo o nada

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, aseguró que será una carrera 'de todo o nada, en la que habrá que coger puntos y darlo todo'.

'Será una oportunidad para hacer una buena carrera y también para dar un mordisco al campeonato, es una oportunidad para todo', recalcó el piloto italiano, que sumó su segunda 'pole position' de la temporada tras la conseguida en Cataluña.

'Ha sido una clasificación muy difícil por las condiciones, la pista no estaba completamente seca pero había que arriesgar para hacer una buena vuelta; al principio he salido con el neumático blando delantero y he probado cómo estaba el circuito, pero la segunda vez estaba mejor y ha sido cuando he intentado dar una vuela arriesgando mucho y me ha salido bien', explicó Morbidelli.

El piloto italiano señaló que fue capaz de 'entender qué fue lo que sucedió en la primera carrera de Valencia'.

'Lo tratamos de subsanar para este fin de semana y enseguida nos sentimos bien pues hemos sido capaces de luchar por las primeras posiciones y vamos a intentar mantener este ritmo también mañana', añadió.

'En la carrera voy a tratar de sacar el máximo al campeonato, si puede ser el primero fantástico, y si no, el segundo, el tercero o el cuarto, pero qué duda cabe que todavía podemos apostar por el título, aunque las posibilidades sean mínimas, al menos hoy estamos en la mejor posición para pelear por ello y ya veremos cómo acabamos el campeonato', comentó.

Franco Morbidelli desveló que el responsable técnico de su equipo, Johan Stiegefelt, le confirmó que en 2021 usará la misma moto de este año, y respecto a la carrera de este domingo, dijo: 'Aunque las condiciones son distintas respecto al fin de semana pasado, el neumático intermedio nos ofrece un buen agarre y apostaremos por él para la carrera de mañana'. EFE