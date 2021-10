Morrison afirma que el AUKUS refuerza el compromiso de Australia con la ASEAN

Sídney (Australia), 27 oct (EFE).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, afirmó este miércoles que el pacto de defensa firmado por Australia con EE. UU. y Reino Unido, conocido como AUKUS, 'refuerza' el compromiso de su país con el Sudeste Asiático.

Morrison hizo esta afirmación durante su discurso en la cumbre de Asia Oriental dentro de la reunión anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tiene lugar hasta el jueves de forma telemática por las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

'El AUKUS no cambia el compromiso de Australia con ASEAN (...). De hecho, lo refuerza. Refuerza nuestro apoyo a una arquitectura regional liderada por la ASEAN', dijo Morrison, quien consideró que este pacto se añade a su red de asociaciones 'que apoyan la estabilidad regional y la seguridad'.

En este sentido, recalcó que Australia mantiene su compromiso con la ley internacional y un orden mundial basado en normas que considera necesario para garantizar la estabilidad y la prosperidad en la región del Indopacífico, incluidos los diez países miembros de ASEAN.

El mandatario también se refirió a la adquisición de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear que incluye el acuerdo y subrayó que este contrato no cambia 'el compromiso de largo alcance con la no proliferación nuclear'.

'Australia no quiere y no buscará obtener armas nucleares, como he asegurado a todos los miembros de la ASEAN. Continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear', afirmó, ante la preocupación mostrada por algunos mandatarios a este respecto en las últimas semanas.

La ASEAN, que la víspera mantuvo reuniones bilaterales con China y Estados Unidos, celebra hoy la cumbre de Asia Oriental en la que se abordan temas como la seguridad y el comercio.

Además de los socios de la ASEAN y de Australia, participan en esta reunión Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

La ASEAN, fundada en 1967, está formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. EFE

