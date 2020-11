Morrissey busca nueva discográfica tras ser 'abandonado' por BMG

Londres, 17 nov (EFE).- El músico británico Morrissey busca una nueva discográfica 'dispuesta a difundir su música' después de haber sido 'abandonado' por el sello alemán BMG, revela un comunicado en la página web del artista.

El mensaje explica que la nueva directiva de BMG, que cuenta con estrellas como Kylie Minogue, Dido o Lenny Kravitz, 'no quiere otro álbum de Morrissey', pese al éxito, apunta, de 'I AM NOT A DOG ON A CHAIN' el pasado marzo.

Un portavoz de la filial británica de la discográfica ha confirmado a Efe que el contrato con Morrissey para sacar tres álbumes 'ha terminado', aunque la empresa continuará 'trabajando con el equipo' del músico para promocionar los trabajos que aún conserva en su catálogo.

'Le deseamos lo mejor en el próximo capítulo de su carrera', dice el sello musical.

Según el comunicado en la web de Morrissey, los nuevos responsables de BMG quieren fomentar 'la diversidad' entre sus artistas y 'han anulado' todos los lanzamientos y relanzamientos previstos del antiguo vocalista de The Smiths.

'Esta noticia se ajusta perfectamente al horror galvánico' que está siendo 2020, manifiesta Morrissey, que en los últimos años ha causado polémica con sus opiniones sobre asuntos como la emigración o la extrema derecha.

'Estaríamos críticamente dementes si esperáramos algo positivo', apostilla.

El cantante de 62 años mantiene que sus tres álbumes con BMG son 'los mejores de su carrera' y los defenderá 'hasta la muerte', pues grabarlos ha constituido 'un periodo clave' en su vida.

'Todavía es importante para mí hacer música a mi manera y no quisiera estar en un sello que dictara específicamente cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra 'talento' nunca se menciona', declara.

La web indica que se mantienen en pie las actuaciones de Morrissey en Las Vegas (Estados Unidos) en 2021. EFE