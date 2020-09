Mourinho: 'Bale está feliz'

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- José Mourinho, técnico del Tottenham, destacó la felicidad que ve en Garethn Bale tras abandonar el Real Madrid, convencido de que rescatará su mejor versión en cuanto se recupere de su lesión y comience a jugar en su nueva andadura en el fútbol inglés.

'Se le ve que está feliz, es fácil de verlo. Está muy contento y la felicidad es importante en la vida y en el fútbol', aseguró a Dazn antes de los octavos de final de la Copa de la Liga que su equipo disputa ante el Chelsea.

Mourinho recordó que quiso fichar a Bale para el Real Madrid: 'Él sabe que yo le quería en el Real Madrid, pero aquella temporada no fue posible porque estaba muy cerca del fichaje de Modric. Es un jugador que me gusta mucho, mucho'.

Y valoró su momento actual, convencido de que regresará a su verdadera identidad: 'No está listo todavía para jugar, pero está trabajando muy bien con los médicos y eso me hace confiar en que, cuando vuelva, tendremos al jugador que él es'.

'Conmigo el que juega es el mejor, así que no jugará porque es Gareth Bale, sino porque demostrará que es el mejor', añadió.

Por último, el técnico portugués se mostró confiado en que la presencia de Bale en el Tottenham no sea para una sola temporada cedido por el Real Madrid: 'No he hablado con Zinedine, pero imagino que está feliz con su marcha, nosotros lo estamos con su llegada y ojalá que al final de la temporada todos estemos contentos y él se pueda quedar'. EFE