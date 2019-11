Mourinho, derbi para empezar y ante Pellegrini

Madrid, 22 nov (EFE).- El portugués Jose Mourinho vuelve a la acción este sábado con su nuevo equipo, el Tottenham, y en un derbi ante el West Ham con el morbo añadido que el técnico rival será el chileno Manuel Pellegrini, al que relevó al frente del Real Madrid en 2010.

Casi un año después de ser despedido del Manchester United, el técnico luso 'reaparece' en la Premier. Lo hará con su tercer club en Inglaterra tras dirigir a Chelsea, en dos etapas, y Manchester United, con la obligación de reflotar a los 'Hammers', vigentes subcampeones de Europa.

Mauricio Pochettino hizo crecer al conjunto del norte de Londres, pero le faltó culminar el buen trabajo con algún título. El difícil inicio de temporada le costó el puesto al argentino. Daniel Levy recurrió a un Mourinho que sigue teniendo cartel en la Premier pese a que sus últimas etapas no se han visto saldadas con éxitos.

La casualidad le hará empezar ante el West Ham de Pellegrini, con el que la relación no ha sido precisamente buena e incluso el portugués llegó a decir del 'Ingeniero' que él no se iría a entrenar al Málaga si le echaran del Real Madrid. El propio preparador chileno indicó que el luso no es su amigo ni enemigo.

En todo caso, ambos equipos necesitan la victoria en el Olímpico londinense. El Tottenham, que no gana desde septiembre, es decimocuarto con 14 puntos, tan solo uno más que el West Ham, decimosexto, cuya última victoria se remonta al mismo mes.

Mourinho admitió que apenas podrá modificar nada tras dos sesiones preparatorias, así que confiará en el trabajo hecho por el anterior cuerpo técnico. Tan solo 'tocar' el aspecto anímico de sus jugadores, algunos de los cuales vuelven de los compromisos con sus selecciones nacionales, en las que, como Harry Kane, han destacado, aunque en un derbi no es necesario incrementar la motivación. EFE