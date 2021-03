Mourinho, motivado por los Mouriñistas

Londres, 27 mar (EFE).- José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, aseguró que sigue siendo 'uno de los mejores técnicos del mundo' y que está motivado por su legión de 'Mouriñistas'.

El entrenador luso ha sido criticado en las últimas semanas por los resultados del equipo y por la eliminación en la Liga Europa, pero Mourinho ha insistido en que sigue siendo uno de los técnicos más importantes del mundo.

'No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con los tíos de la NASA', dijo Mourinho en un evento organizado por uno de los patrocinadores del Tottenham.

'Los críticos creen que pueden discutir de fútbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo. Esa es la belleza del fútbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema', añadió.

Además, Mourinho aseguró que sus aficionados, a los que llama Mouriñistas, le motivan para seguir adelante.

'Los llamo Mouriñistas porque en Portugal usamos la terminación 'ista' para apoyar al club. Así los aficionados del Oporto son Oportistas, por ejemplo. Tengo tantos Mouriñistas alrededor del mundo que juego para ellos'. EFE