Mourinho, sobre el VAR: 'Si digo lo que pienso, me suspenden'

Londres, 2 jul. (EFE).- José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, habló sobre el gol que le anuló a Harry Kane el VAR y dijo que si dice lo que piensa le suspenderían.

'No puedo decir lo que pienso, me metería en problemas. Me suspenderían y no quiero', aseguró el portugués.

Se quejó así Mourinho del tanto que le fue anulado a Kane por mano de Lucas Moura en la creación de la jugada, por una mano que hizo el brasileño después de ser empujado y mientras se caía al césped.

'El que está en el campo no es el árbitro. El árbitro está escondido en alguna oficina. El del campo no toma las decisiones', apuntó Mourinho.

'No es que me sienta así, es que es la realidad. El linier toma una decisión, pero la tecnología acaba decidiendo. Las decisiones sobre penaltis, manos y faltas no las toma el árbitro', añadió.

'No voy a hablar de Michael Oliver porque quiero estar en el banquillo en el próximo partido', finalizó. EFE