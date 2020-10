Moyá: 'Nadal se adapta a todo'

París, 10 oct (EFE).- Carlos Moyá, entrenador de Rafael Nadal, aseguró que el español, que el domingo aspira a su decimotercer Roland Garros, 'ha demostrado que se adapta a todo', incluidas las condiciones del clima en París, en vísperas de la final contra el serbio Novak Djokovic.

'Rafa ha demostrado que es capaz de adaptarse a todo, ha ganado en altura, al nivel del mar,... No sabemos que tiempo hará el domingo, pero se adaptará', dijo el técnico.

Aseguró que las actuales condiciones, más frías y húmedas que en el pasado, favorecen más al serbio, pero recordó el palmarés de Nadal en este torneo.

'Al final esto es Roland Garros, la Philippe Chatrier y al mejor de cinco sets. Nos aferramos a eso', señaló Moyá, que reconoció que es un torneo 'atípico' por 'el cambio de fecha, la nueva pista con el techo, el clima y las bolas'.

'Ganar aquí a Rafa sigue siendo uno de los grandes retos de la historia, pero si alguien puede hacerlo es Djokovic', afirmó.

El serbio lo hizo en el último duelo entre ambos en este escenario, en 2015, un partido que queda demasiado lejos y que Moyá no cree que sirva de referencia.

'Es algo lejano, incluso un partido del año pasado ya es lejano para este deporte. Nosotros tenemos un plan y seguro que él tiene otro. Pero aquel partido no sirve, eran momentos diferentes en la carrera de cada uno. He visto bastantes veces ese partido y Rafa no estaba a su mejor nivel. Ahora juega mejor y de manera diferente', señaló.

El entrenador reconoció que afrontar a Djkovic es 'un desafío importante'.

'No sé si el más difíciles, pero es seguro que es uno de los grandes de la historia. Es uno de los tenistas más completos, que deja pocos agujeros y que es difícil de superar', afirmó.

Moyá señaló que Djokovic se ha mostrado sólido durante toda la quincena, incluido en el partido de semifinales contra el griego Stefanos Tsitsipas, que le remontó dos sets para forzar un quinto.

'Dominó todo el partido y tuvo opciones de cerrarlo en tres. También pasó momentos peligrosos contra Carreño, pero lo importante es que ha sabido controlarlos', señaló Moyá, que espera que contra Nadal el serbio se muestre más agresivo. EFE