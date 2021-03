Mozambique sigue sin controlar Palma seis días después del ataque yihadista

Maputo, 30 mar (EFE).- El Ejército de Mozambique admitió hoy que sigue sin controlar la ciudad costera septentrional de Palma, en la provincia de Cabo Delgado, tras el ataque perpetrado el pasado día 24 por el grupo yihadista Al Shabab, que ha causado decenas de muertos y miles de desplazados.

El subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mozambique, Bertolino Jeremias Capitine, dijo hoy a un grupo de periodistas en la península de Afungi, próxima a Palma, que soldados de diversas especialidades están tratando de acabar con los focos de resistencia yihadista que aún persisten en la urbe.

Capitine también señaló que el Ejército está motivado y espera que la población desplazada por la violencia pueda regresar pronto a la ciudad después de la 'operación de limpieza' en curso.

Sin embargo, no está clara cómo se encuentra la moral de los militares, a tenor de las declaraciones que hicieron a Efe desde la zona varios soldados implicados en el suceso.

Uniformados heridos en el ataque aseguraron que fueron sorprendidos por los terroristas, que 'eran cientos, viniendo de varios lados de la localidad', y huyeron porque en el puesto militar sólo había unas tres decenas de soldados.

'Huimos en un (vehículo) Mahindra y en un camión. De camino a Afungi recogimos a algunos civiles, pero fuimos atacados por un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique', reveló un soldado, que agregó que 'seis murieron en el acto y casi todos resultaron heridos '.

Este militar señaló que, sin transporte y heridos, la solución fue esconderse en los bosques del distrito de Palma, donde sobrevivieron hasta ser rescatados el sábado por el Ejército, que los llevó a la instalaciones fortificadas de la petrolera francesa Total en Afungi, desde donde fueron trasladados en avión a un hospital, aunque 'en el vuelo murió un civil'.

Otro soldado aseguró que el ataque de Al Shabaab 'fue una masacre'.

'Abandonamos el puesto de intervención rápida -explicó-, donde se había recibido recientemente armamento y munición para las fuerzas estacionadas en el distrito de Palma', zona considerada por el Gobierno de seguridad especial en respuesta a las demandas de Total para reanudar sus actividades en un millonario proyecto gasístico.

Este joven y decenas de compañeros sobrevivieron huyendo a pie hasta el cuartel central ubicado en el vecino distrito de Mueda.

Tras dar prioridad a los casi 2.000 trabajadores y subcontratistas del multimillonario Proyecto LNG de Total, que supondrá construir una planta de licuado de gas natural para varios yacimientos, los habitantes de Palma empezaron a ser rescatados.

'Vi a seis personas atrapadas por Al Shabaab, no sé si sobrevivieron', relató a Efe Angélica, una maestra que logró escapar con dos niños pequeños pero desconoce dónde está su esposo, que 'se había ido a trabajar'.

Ali, un joven que no sabe dónde se encuentran sus padres y hermanos, escapó del ataque huyendo al bosque y luego caminó durante cuatro días junto a otros civiles con la esperanza de llegar al río que separa Mozambique de Tanzania y hallar refugio en el país vecino. 'Volver a Palma: no, no, no', declaró entre lágrimas.

Abdala estaba entre los primeros cientos de sobrevivientes transportados en avión desde Afungi a Pemba, capital de Cabo Delgado.

'Eso es realmente la guerra (...). Gracias a Dios me fui con toda la familia ilesa, pero no sé si alguna vez volveremos a Palma', recordó con angustia.

La organización terrorista Estado Islámico (EI) aseguró este lunes que tomó el control de Palma después de haber matado a 'decenas de miembros de las fuerzas de Mozambique y de cristianos'.

Palma es una ciudad próxima a proyectos millonarios gasísticos, uno de los principales en manos de Total, que ha decidido suspender las operaciones que planeaba reanudar esta semana en la zona.

Al Shabab, que no guarda relación con el grupo yihadista homónimo de Somalia, aterroriza el norte de Mozambique desde 2017 y ha causado, hasta la fecha, miles de muertes y casi 700.000 ciudadanos desplazados.

Estados Unidos designó recientemente a Al Shabab como 'organización terrorista internacional' afiliada al EI. EFE