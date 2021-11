MTV emitirá el documental sobre los hermanos Gallagher 'Oasis Knebworth 1996'

Redacción Cultura, 18 nov (EFE).- Los dos míticos conciertos que la banda Oasis celebró en 1996 en Knebworth Park ante 250.000 seguidores, considerados una de las citas musicales más grandes de la historia, serán el objeto de atención del documental dirigido por el ganador de un Grammy Jake Scott que se emitirá este viernes en MTV.

Titulado sencillamente 'Oasis Knebworth 1996', esta producción permitirá ver a los hermanos Gallagher en su momento de mayor apogeo como grupo en una historia contada a través de la mirada de los asistentes al evento, disfrutar de imágenes del mismo y también de lo que sucedió entre bambalinas.

'Knebworth fue para mí el Woodstock de los 90. Todo giraba en torno a la música y la gente. Aunque no me acuerde de todos los detalles, es algo que nunca olvidaré. Fue épico', ha dicho Liam Gallagher en declaraciones recogidas por MTV a propósito de aquellos conciertos.

También él y su hermano Noel tomarán la palabra en 'Oasis Knebworth 1996', que incluye entrevistas con la banda y con los promotores del evento, para el que más de 2 millones de personas intentaron comprar entradas que se agotaron en 24 horas.

Ambos conciertos contaron con un repertorio cargado de clásicos, desde la canción de apertura de 'Columbia' y 'Acquiesce', hasta 'Champagne Supernova', 'Don't Look Back In Anger' y 'Live Forever', pasando por 'I Am The Walrus' acompañado de una orquesta, hasta el exitoso tema 'Worderwall'.

'¡No puedo creer que no tocáramos 'Rock 'n' Roll Star!'', ha destacado Noel Gallagher a MTV al rememorar el 'setlist' de una cita que, saliendo de una época de recesión, resituó a Reino Unido en el centro de la escena musical mundial frente a la hegemonía de EE.UU.

Otras producciones previas han reflejado aquel momento histórico, como fue el caso de 'Supersonic' (2016), producido como este documental por los dos hermanos de Manchester, los cuales dejarían de mantener contacto y emprenderían carreras por separado siete años después del evento tras una gran bronca. EFE

