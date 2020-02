Muere a los 61 años David Roback, cofundador del grupo Mazzy Star

Los Ángeles (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El músico estadounidense David Roback, cofundador junto a la cantante Hope Sandoval del grupo de culto Mazzy Star, ha fallecido a los 61 años, informaron hoy medios estadounidenses sin que se haya dado a conocer ni el lugar ni la causa de su muerte.

El músico, que tocaba la guitarra y los teclados y que fue también productor, participó en varios grupos a lo largo de su carrera, aunque el más conocido de ellos fue Mazzy Star.

Roback comenzó su trayectoria musical en los años 80 dentro del grupo Rain Parade, una formación de Los Ángeles (EE.UU.) perteneciente a lo que se conoció en los círculos independientes como el sonido Paisley Underground.

Este subgénero recuperaba la herencia de la psicodelia y el folk de los años 60 para adaptarlo al rock moderno e incluyó bajo su paraguas a otras bandas californianas como The Dream Syndicate, Green On Red o The Long Ryders.

El legado de Rain Parade incluye el disco 'Emergency Third Rail Power Trip' (1983) o el EP 'Explosions in the Glass Palace' (1984), este último ya sin Roback como integrante.

Posteriormente, Roback se unió a Kendra Smith, de The Dream Syndicate, para dar a luz a la banda Opal, que casi funcionó como una precursora de Mazzy Star.

Opal publicó solo un álbum: 'Happy Nightmare Baby' (1987).

La salida de Opal de Kendra Smith hizo que Roback recurriera a su amiga Hope Sandoval, de origen latino, para que la sustituyera como cantante.

Juntos le dieron un nuevo enfoque al grupo y lo rebautizaron como Mazzy Star.

Esta banda, que comenzó su andadura en 1989, se convirtió en un importante punto de referencia para la escena alternativa de la primera mitad de los años 90 y triunfó especialmente con su segundo álbum, 'So Tonight That I Might See' (1993), que incluía su mayor éxito, 'Fade Into You'.

Los ritmos hipnóticos, las guitarras melancólicas y la voz etérea y enigmática de Sandoval caracterizaron el sonido calmado, en comparación con el ruidismo que triunfaba en los ambientes independientes, de un grupo que en su primera etapa también publicó los discos 'She Hangs Brightly' (1990) y 'Among My Swan' (1996).

Tras más de una década de pausa, Roback y Sandoval lanzaron en 2013 el último disco de Mazzy Star, 'Seasons of Your Day'. EFE

